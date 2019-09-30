ATSO'dan sokakta muhteşem gala

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından turistleri ve vatandaşları kent merkezine çekmek, akşam ticaretini canlandırmak ve şehir turizmini desteklemek için Eylül ayı boyunca düzenlenen 'Sokakta Şenlik Var' etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı'nda muhteşem bir gala gösterisi ile sona erdi. Etkinliklerin son gününde Cumhuriyet Meydanı'nda öğle saatlerinde başlayan program kapsamında animasyon gösterileri, araç boyama, bando ve konserlerin yanı sıra, kurulan dev akvaryumda deniz kızı ve su balesi gösterisi büyük ilgi çekti.



Esnaf çok memnun



Amaçlarının kent merkezinde canlılık oluşturmak olduğunu vurgulayan ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalyalılar'ın ve turistlerin etkinliklere yoğun ilgi gösterdiğini ve esnaftan olumlu tepkiler aldıklarını belirterek, "Antalyalılar ve kent merkezine inen misafirlerimiz sokak etkinliklerini çok sevdiler. Eylül ayı boyunca yaptığımız etkinliklerin kent ticaretine de olumlu etkisi olduğuna dair geri dönüşler alıyoruz. Düzenlediğimiz Sokak Şenliğine destek olan Antalya Valiliğimize, Büyükşehir Belediyemize, katılan tüm üyelerimize ve halkımıza teşekkür ediyorum" dedi.



Akşam ticareti canlanmalı



Antalya gibi bir turizm kentinde sokakların ve akşam ticaretinin son derece canlı olması gerektiğini belirten Davut Çetin, "Ağırladığımız turist sayısında rekorları konuştuğumuz bir sezon geçiriyoruz. Ancak maalesef bu dönemde bile Antalya turizminin yapısı gereği kent merkezine inen turist sayısı ve turistik ticaret istediğimiz seviyede değil. 'Sokakta Şenlik Var' etkinliklerimizle kent merkezinde bir canlılık, hareket yaşandı. Antalya Caddelerinin bu tip etkinliklerle canlandırılması, cazibe sunması gerekiyor. Bu yıl bir ilke imza attık, önümüzdeki yıllarda Belediyelerimizin ve turizmcilerimizin de katkılarıyla daha kapsamlı etkinliklerle devamlılığı sağlayacağımıza ve bir kültür oluşturacağımıza inanıyorum" dedi.



yılbaşı kutlaması için davet



Gelecek yıl için şimdiden çalışmalara başladıklarını belirten Davut Çetin, yerel yönetimlere ve turizmcilere çağrı da bulunarak, "Gelecek yılı şimdiden programlıyoruz. Önceliğimiz yılbaşı. Türk turizminin amiral gemisi Antalya'nın yeni yıla cıvıl cıvıl renkli bir şekilde girmesi ve bunun geleneksel hale gelmesi en büyük dileğimiz. Belediyelerimizin ve turizmcilerimizin katkılarıyla bu yıl örnek bir çalışma yapabiliriz. İnanıyorum ki; Cadde esnafı da bu konuda üzerine düşeni yapacaktır. Biz de ATSO olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız" dedi. - ANTALYA