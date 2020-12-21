ATSO'dan tablet desteği - Son Dakika

ATSO'dan tablet desteği

21.12.2020 16:40
ATSO'dan tablet desteği, System.String[]

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Covid-19'un etkisini gösterdiği ve uzaktan eğitimin devam ettiği süreç içerisinde yardıma ihtiyacı olan öğrencilerin yanında olabilmek adına Milli Eğitim Müdürlüğüne tablet teslim etti.

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Covid-19'un etkisini gösterdiği ve uzaktan eğitimin devam ettiği süreç içerisinde yardıma ihtiyacı olan öğrencilerin yanında olabilmek adına Milli Eğitim Müdürlüğüne tablet teslim etti.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, Meclis Başkanı Fatih Tekin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Kulak, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ahmet Pektaş ve Yönetim Kurulu Üyesi Cebrail Çınar'dan oluşan ATSO heyeti, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'ı ziyaret ederek tabletleri teslim etti.

Konu hakkında açıklamada bulunan ATSO Başkanı Göktaş, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin ülkemiz genelinde başlatmış olduğu ve 365 oda, borsamızın katılım gösterdiği tablet yardımı kapsamında Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası olarak tabletlerimizi Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik. Covid-19 Pandemi dönemi boyunca eğitim- öğretim hayatının uzaktan işlenmesi ve çok sayıda öğrencimizin tablet eksikliğinden dolayı uzaktan eğitimlere katılmaması nedeniyle başlatılan bu çalışma içinde bulunduğumuz dönemde birçok öğrencimizin eğitimine katkı sağlayacaktır. TOBB camiamız bugüne kadar sosyal proje kapsamında eğitime her daim en büyük desteği veren kuruluşların başında yer almıştır. Bizlerde çatı kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin de desteği ile şehrimizde bu tür projelere ve desteklere büyük önem veriyoruz. İnşallah yaptığımız tablet desteği ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştırılarak onların eğitim hayatına katkı sağlayacağız. Bu anlamda bizlere yardımcı olan Milli Eğitim Müdürümüz Hacı Ömer Kartal'a da teşekkür ediyor, tabletlerimizi kullanacak öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyoruz" dedi. - AKSARAY

ATSO'dan tablet desteği
ATSO'dan tablet desteği

Türkiye, Aksaray, Tablet, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ATSO'dan tablet desteği - Son Dakika


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