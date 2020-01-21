ATSO Dijital Dünyada Markalaşma Projesi'ne başlıyor - Son Dakika

ATSO Başkanı Davut Çetin, Dijital Dünyada Markalaşma Projesi' kapsamında ATSO üyelerine yönelik 'Dijital Dünyada Markalaşma' eğitimleri ve danışmanlık hizmetlerine başlanacağını kaydetti.



29 Ocak tarihinde 'Marka Olmanın Kolay Yılları' eğitimi ile başlayacak proje ile üyelerin dijitalleşme ve markalaşma süreçlerine katkı koymak hedefleniyor. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, "Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2020 yılında odaklanacağımız konulardan birisi de markalaşma olacak. Bu kapsamda "Dijital Dünyada Markalaşma Projesi"ni hayata geçiriyoruz. Eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verileceği projeyle; Odamız üyeleri, marka olmak, marka olmanın önemi ve faydaları gibi konuların yanı sıra, markalaşma süreçlerindeki ihtiyaçlarından haberdar olacaklar, markalaşmaya dair merak ettikleri sorulara cevap bulacaklar, markalaşma aşamalarında kimlerden destek alabileceklerini öğrenecekler. Sosyal medya hesaplarının kullanımı ve genel hatlarıyla web sitesinin nasıl oluşturulacağı konuları da bu kapsamda ele alınacak. Eğitimlere katılan üyelerimiz markalaşma süreçlerini içeren danışmanlık desteğinden de ücretsiz yararlanabilecekler. 'Dijital Dünyada Markalaşma' projesi bir yıl devam edecek olup, eğitim ve danışmanlık desteğimizden faydalanan üyelerimizin dijitalleşme ve markalaşma yolculuğunda büyük avantaj yakalayacaklarını düşünüyoruz" dedi



İlk eğitim 29 Ocak'ta



Çetin, "Projenin ilk eğitimi 29 Ocak 2020 tarihinde 09: 00-17: 00 saatleri arasında, 'Marka Olmanın Kolay Yılları' konusuyla ATSO Eğitim Salonu'nda düzenlenecek. Eğitimleri Marka İletişim Uzmanı Cihan İşbaşı ve Dijital Marka İletişimi Uzmanı Savaş Kılıç verecek. Bu ufuk açıcı eğitime üyelerimizin katlımı çok önemli. Dijitalleşen dünya ile iş yapma biçimlerinden pazarlamaya, markalaşmaya kadar birçok kavram farklılaştı ve farklılaşmaya, dönüşmeye devam ediyor. İşletmelerimizin bu dönüşümün gerisinde kalmamaları son derece önemlidir. Artık e-ticaret ve dijital veri ekonomisi çağındayız. İşletmelerimiz, hayatta kalmak için bu konularda ilerleme sağlamak zorundadır. Üyelerimize projemizin faaliyetlerini yakından takip etmelerini ve katılımcı olmalarını ısrarla tavsiye ediyorum" diye belirtti.



Başkan Çetin, eğitim programları ile ilgili detaylı bilgilerin www.atso.org.tr/akademi internet sayfasından edinilebileceğini de sözlerine ekledi. - ANTALYA