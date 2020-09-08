ATSO Dış Ticaret Ofisi hizmete başladı

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) 2020 yılında hizmete açtığı Dış Ticaret Destek Ofisi resmen faaliyete başladı.

Konu hakkında açıklama yapan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, "Aksaray'ın ve odamızın dış ticaret noktasındaki eksikliğini gidermek adına 2020 yılında faaliyete geçirmiş olduğumuz dış ticaret destek ofisimiz personel alımımız neticesinde resmen faaliyetlerine başlamıştır. Dış Ticaret Destek Ofisi kapsamında, üyelerimiz dış ticarete yönlendirilecek, dış ticaret hakkında bilgi verilecek ve uluslararası pazar araştırmaları üyelerimizin bilgilerine sunulacaktır. Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile odamızın iş birliği projesinin meyvelerini ilerleyen dönemde alacak ve Aksaray'ın bu alandaki gücünü artıracağız. İhracat ve dış ticaret destek ofisimiz içinde bulunduğumuz ortam şartlarından dolayı randevu sistemi ile çalışacak ve destek isteyen tüm üyelerimize yol gösterici olacaktır. Organize sanayi bölgemize ve ilimiz sanayisine artan talepler önümüzdeki yıllarda dış ticarete olan ilgiyi daha fazla artıracaktır. Bu kapsamda üyelerimizin menfaatlerini düşünerek hayata geçirdiğimiz dış ticaret ve ihracat destek ofisimizin şehrimize ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyor, dış pazarlara açılmak isteyen tüm üyelerimizi odamıza davet ediyoruz" dedi. - AKSARAY