ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri için başvurular başladı - Son Dakika

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Growtech Fuar organizatörlüğü iş birliğinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Tarım İnovasyon Ödülleri için başvuru süresi başladı.

Tarım sektöründe profesyonelleri bir araya getiren Growtech Fuarı, 24-27 Kasım'da Antalya'da ziyaretçilerini ağırlayacak.

Fuar kapsamında tarım sektöründe faaliyet gösteren ticarileşmiş, iş fikrini hayata geçirmiş kişiler ile özel sektör firmalarının tarımsal üretime katma değer kazandıracak ve sektörel farkındalık oluşturacak yenilikçi ürünle hizmetleri ödüllendirilecek.

ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri'ne projeleriyle katılmak isteyenler için başvuru süresi önceki gün başladı. Seçici kurul tarafından belirlenecek adaylar, 5 başlıkta değerlendirilecek.

Projeler 1 Kasım saat 12.00'ye kadar teslim edilecek, ödül töreni ise 25 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Katılımcılar ATSO ya da Growtech Fuarı internet sitelerinden detaylı bilgiye ulaşabilecek.