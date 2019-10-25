Son Dakika Haberleri: ATSO ile Afyon Eğitim Vakfı arasında burs protokolü imzalandı
Son Dakika Güncel ATSO ile Afyon Eğitim Vakfı arasında burs protokolü imzalandı

ATSO ile Afyon Eğitim Vakfı arasında burs protokolü imzalandı

1 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Afyon Eğitim Vakfı (AEV) arasında burs protokolü imzalandı.

ATSO ile Afyon Eğitim Vakfı arasında burs protokolü imzalandı, System.String[]

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Afyon Eğitim Vakfı (AEV) arasında burs protokolü imzalandı.

ATSO binasında gerçekleştirilen imza törende AEV ikinci Başkanı Burhanettin Çoban yaptığı açıklamada, ATSO'nun yıllardır üniversite öğrencilerine burs verdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Afyon Eğitim Vakfımız da, Afyonlu hemşehrilerimizin, öğrencilerimizin eğitim ihtiyaçlarına bir nebze katkıda bulunmak maksadıyla kurulmuş bir vakıf. Vakfın en büyük faaliyet alanı ise, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermek. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odamız güzel bir karar alarak, bundan böyle her yıl verdikleri bursu Afyon Eğitim Vakfı aracılığıyla vermeyi kararlaştırdı. 30 üniversite öğrencimize, 25 de Gazi Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine olmak üzere 55 öğrenciye Afyon Eğitim Vakfı kanalıyla burs verecekler. Vakfımız ve Odamız açısından güzel bir protokol olacak. Bu protokolün ilçelerdeki odalara, sendikalara ve tüm STK'lara örnek olmasını diliyorum."

Açıklamanın ardından AEV adına Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser ve AEV İkinci Başkanı Burhanettin Çoban, ATSO adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Şükrü Köse ve Genel Sekreter Ali Şenol protokole imza attı.

Burhanettin Çoban, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:14 Kaynak: AA
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