ATSO 'Kente Önem Katanlar (KÖK) ödülleri açıklandı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, ATSO'nun geleneksel ödül törenlerini tek bir çatı altında toplayan ve bu yıl ilk kez verilecek KÖK Ödülleri'nin sonuçlarını açıkladı.

"Kente Önem Katanlar" isminin baş harflerinden oluşan KÖK Ödülleri'ne yoğun bir başvuru olduğunu belirten Davut Çetin, Bir kenti kent yapan köklü kuruluşları, tarihi değerleri, kentin kültürü, eğitim, bilim, sanat gibi zenginlikleri olduğunu söyledi. Bir kentin ekonomisi, kuruluşları, eğitimi, sanatı, basınıyla bir bütün olarak gelişebileceğine dikkat çeken Çetin, KÖK'ün aynı zamanda kadim şehrin köklü kuruluşu olan ATSO'yu da ifade ettiğini kaydetti. Çetin, " Zira ATSO, 138 yıllık tarihiyle Antalya'nın köklerinden birisidir. Bu düşünceyle özellikle Antalya iş dünyasında prestij ödülleri olarak nitelendirilen ve merakla beklenen ATSO Ödülleri'nde bu yıl köklü bir değişime giderek, geleneksel ödüllerimizin yanına İnovasyon, Dijital Dönüşüm, Bilim, Eğitim, Kültür-Sanat, Spor, Çevre, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Antalya Araştırması, Basın ödüllerini ekledik.Ekonominin gelişmesi kentlerin gelişmesine ve toplumsal gelişmeye doğrudan bağlıdır. Bu nedenle günümüzde şirketlerin performansı ciro, istihdam, ihracat, vergi gibi göstergelerin yanında yenilikçilik, sosyal sorumluluk projeleriyle, kentsel gelişmeye katkılarıyla da değerlendirilmektedir. Yıllardır alışılagelmiş ödül ve ödül töreni anlayışını, tüm Antalya için heyecan verici, önemli bir değere dönüştürüyoruz. Uzun süre hatırlanacak ve kalıcı bir eserle taçlanacak bir projeye dönüşecek olan yeni ödül sistemi ile şehre ve gençlere daha fazla dokunacağız." dedi.

ATSO ödüllerini Antalya ödülüne dönüştürüyoruz

Başkan Çetin, kent ödülleriyle sadece üyelere değil, Antalya'ya da değer katan, önem katan kişi ve kuruluşlara da ödül verildiğini bildirdi. ATSO ödüllerini aynı zamanda kent adına Antalya ödülüne de dönüştürdüklerini ifade eden Çetin: "Kent Ödülleriyle artık sadece üyelerimize değil, Antalya'ya değer katan, önem katan kişi ve kuruluşlara da ödül veriyoruz. Böylece ATSO Ödüllerini, aynı zamanda kent adına Antalya ödülüne dönüştürüyoruz. Dolayısıyla geleneksel ödül kategorilerimizden vazgeçmeden geleneklerimizi ve geleceğimizi 'Kente Önem Katanlar', KÖK Ödülleri çatısı altında birleştirdik." diye konuştu.

İlk kez düzenlenmesine rağmen Kent Ödülleri bölümüne yoğun bir ilgi olduğunun altını çizen Başkan Çetin, KÖK Ödülleri'ne 110 proje başvurduğunu, birbirinden seçkin ve alanında öncü isimlerden oluşan seçici kurul üyelerinin değerlendirme yapmakta zorlandığını söyledi. ATSO'nun kuruluş tarihi olan 3 Nisan'da açıklamayı planladığıklarını ancak dünyada yaşanan pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kaldıklarının ifade eden Çetin " KÖK Ödüllerimizin ilkinin kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, tüm katılımcılara ve ödül alanlara başarılar diliyorum" dedi.

Gelecek nesillere güzel bir eser kazandırdır

ATSO olarak Kente Önem Katanlar'ın isimlerini her yıl eğitim alanında bir soysal sorumluluk projesi ile taçlandıracaklarını belirten Başkan Davut Çetin, "ATSO-KÖK ödülü alanlar nezdinde bütün ATSO üyeleri adına Antalya'ya ve gelecek nesillere güzel bir eser kazandırmayı hedefliyoruz. Bu yıl KÖK Ödülleri'ni kazananların isimlerini Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaptırdığımız Spor Salonu ile onurlandıracağız. Salonun girişinde 'Bu Spor Salonu, ATSO KÖK Ödülleri 2020 Ödül Sahipleri Adına Yaptırılmıştır" başlığıyla ödül alanların isimleri yazıldı. Böylece KÖK ödülü alanlar adına kentimize ve çocuklarımıza güzel bir eser kazandırmış olduk. Bu projemizin ülkemizdeki ve şehrimizdeki tüm kurumlara örnek olmasını, bir etkileşim yaratarak bu tür projelerin gelişmesini temenni ediyorum. Bu geleneğin devam etmesi en büyük temennimiz" şeklinde konuştu.

ATSO "KÖK ödülleri

Kent ödülleri

1.İnovasyon: Ali Mert Alta

"Visidelta Görüntü İşleme ve Delta Robot ile Seçme Paketleme-Sıralama Çözümü" adlı çalışmasıyla

2. Oijital dönüşüm? Erol Türk

"Hotel2sejour" adlı çalışmasıyla

3.Bilim: Prof.Dr.Gamze Tanrıöver

"Meme Kanseri Modelinde Primer Tümör ve Metastaz Oluşumunda Melatonin ve Doksorubisinin İn Vivo ve İn Vitro Etkilerinin Değerlendirilmesi" adlı çalışmasıyla

4.Eğitim: Döşemealtı Belediyesi

"Ekolojik Kreş" adlı çalışmasıyla

5. Çevre Hüseyin çağlar İnce

"Turizmde Doğa Farkındalığı" adlı çalışmasıyla

6.Kültür- Sanat: Dr. Öğr.Üyesi Ebru Nalan Sülün

"Açık Hava Sanat Alanı: Birlikte& ……… İzinde" adlı çalışmasıyla

7.Kurumsal sosyal sorumluluk: Nerimen Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi

"Gönül Alan Projesi" adlı çalışmasıyla

8.Antalya araştırması Doç.Dr.Hakan Öniz

"Antalya Kıyıları Arkeolojik Sualtı Kazı ve Araştırmaları Projesi" adlı çalışmasıyla

9. Spor: Aleyna Kaymaz

Avrupa Şampiyonu Haltercimiz olması dolayısıyla

10.Basın: Salim Uzun

Noel Baba'ya 30 Yıllık Ayıp/ Noel Baba'ya Uzay Çatı (Seri Haber Çalışması)

Döviz kazandırıcı hizmetler

Seyahat acenteleri döviz geliri

1.Antalya Pegas Otelcilik Tur.İnş,Taş.veTic.Ltd.Şti

2.MP Turkey turizm A.Ş. Antalya Şubesi

3. Kilit Global Turizm Seyahat San.ve Tic.A.Ş.

Konaklama tesisleri döviz geliri

1.Fına Otel Turizm İşletmecilik A.Ş.

2.Gitaş Turizm Ticaret İnşaat Taahhüt ve San.Aş

3.Özeltın Otel işletmeleri A.Ş. Gloria Golf Resort

İhracat döviz gelirleri

1. Adopen Plastik ve İnşaak sanayi A.Ş.

2. ETİ Elektrometalurji A.Ş.

3. ARES Tersanocilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tarım İhracatı döviz geliri

1.MGT Tarım ürünleri ithalat ihracat san ve tic ltd.şti

2.Sinerji Lojistik Gıda Tarım Tur.Teks.İnş.Taşm.İth. İhr. tic. ve san.ltd.şti

3.Koç zirai ürünleri sanayi ve Ticaret A.Ş

Türkiye'nin ilk ve ikinci 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan Antalya firmaları

1.AGT Ağaç Sanayi Ticaret.A.Ş.

2.ADOPEN Plastik ve İnşaat A.Ş.

3.ANKUTSAN Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Tic.A.Ş.

4.ETİ Elektrometalurji A.Ş

5.CW Enerji Mühendislik Tic.ve San.A.Ş.

6. Yörükoğlu Süt ve Süt Ürünleri Sanayi Tic.A.Ş.

İkinci 500

1.Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San.ve Tic.A.Ş.

Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi ardasına giren Antalya firmaları

1.DESİRD Tasarım Arge Uygulama Elekt.Destek İth. İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti.

2.ARES Tersanecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

3.CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.

4.FORA Mühendislik Hizmet İnş.Tur.San.ve Tic.Ltd.Şti.

5.ALTUNSAN Turizm Otomotiv Gıda İnşaat San.Tic.Ltd.Şti

6.TDT Havacılık Bakamı ve Ticaret A.Ş.

7.İN-TEK Kalite kontrol proje denetim müşavirlik ve Tic.A.Ş.

Ticari blanço karı büyüklüğüne göre lrkez temsilciliklerde dreceye giren oda ve oda üyeler

Gerçek kişi

1.Şakir Turgut

2.Ali Çağlasoy

3.Faiz Horzum

Tüzel kişi

1.FRAPORT TAV Antalya Terminal İşletmeciliği A.Ş.

2.ARES Tersanecilik Sanayi ve Tic.A.Ş.

3.ETİ Elektrometalurji

Temsilcilikler gerçek kişi

Akseki: Özden ÇavuşoğluA

Elmalı: Sebahattin Bayar

Gazipaşa: Fuat Hanedar

Kemer: Sena Kaya

Korkuteli: İbrahim Yavaş

Serik: Rifat Yıldırım

Temsilcilikler tüzel kişi

Akseki: Ömer Duruk Tesisleri

Elmalı: : Osman Akdeniz Petrol

Gazipaşa: Cemal Şenol Gıda Temizlik malz.inş.pet.tur.tic.san.ltd.şti

Kemer: Deneyim turizm Yatırım ve İşletmecilik

Korkuteli: Korkutelim Yem Gıda sanayi

Serik: Nunhems Tohumculuk.

Faal en eski 3 gerçek ve 3 tüzel kişi oda üyeleri

Metin Erkun,Yaşar Duru, Turan Gülcan, Antuğ İnşaat, Adalet ticaret, Akdeniz Kargo Taşımacılık

10 yıl ve üzeri görev yapan oda meclis üyeleri

Hüseyin Sarı, Mustafa Yayla, Raşit Tabaklar

Özel ödül:

2020 Patara Yılı olması ve Patara'da yürütülen çalışmalar dolayısıyla, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Havva İşkan Işık - ANTALYA