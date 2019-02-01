Atso Meclis Üyeleri Mali Destek Programı Hakkında Bilgilendirildi

İpekyolu Kalkınma Ajansı Adıyaman Yatırım Destek Ofisi tarafından Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyelerine yönelik 2019 yılı proje destek çağrısı hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Adıyaman Yatırım Destek Ofisi tarafından Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyelerine yönelik 2019 yılı proje destek çağrısı hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



ATSO meclis salonunda düzenlenen mali destek bilgilendirme toplantısına ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, ATSO Başkan Yardımcıları Mehmet Emin Güleş, Ahmet Metin Günay ve meclis üyeleri katıldı.



İpekyolu Kalkınma Ajansı Adıyaman Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Bilal Aydın, ajansın mali destek programı kapsamında gastronomi turizmi ve tarımda rekabetçilik alanında iki başlıkta destek verileceğini söyledi.



Aydın, "2019 yılında ajans olarak iki başlıkta mali desteğe çıkmış bulunmaktayız. Bunlardan birisi gastronomi mali destek programımız diğeri de tarımda rekabetçilik mali destek programımız. Toplam tahsis edilen bütçemiz 24 milyon TL. Bunun 10 milyonu gastronomi turizmine 14 milyonu ise tarımda rekabetçilik mali destek programımıza tahsis edilmiş bulunmakta. Gastronomi turizmi programımızın amacı TRC1 bölgemizde yani Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinde bölgemizin gastronomi alanında var olan potansiyelini değerlendirerek bölgede gastronomi turizminin geliştirilmesi amaçlanmakta. Bu programımızın öncelikleri arasında gastronomi alanında faaliyet gösteren işletmelerin hizmet kalitesinin arttırılması, gastronomide marka sayısının ve marka bilinirliğinin arttırılması, gastronomide rekabetçilik kapasitesinin geliştirilmesi önceliklerimiz arasında. Bütçemiz 10 milyondur. Burada bütçenin 5 milyonu kar amacı gütmeyen tüzel kişilere, 5 milyonu ise kar amacı güden tüzel kişilere tahsis edilecektir. Kar amacı gütmeyen tüzel kişilerde asgari destek tutarı 100 binken azami destek tutarı 800 bin. Kar amacı güden tüzel kişilerde ise asgari destek tutarı 100 bin azami destek tutarı ise 600 bin olarak belirlenmiştir. Tarımda Rekabetçilik destek programında desteğimiz 14 milyon. Burada 6 milyon kar amacı gütmeyen tüzel kişiler için. 8 milyon ise kar amacı güden tüzel kişiler için tahsis edildi. Destek oranımız KOBİ'lerimiz için yüzde 50 iken kar amacı gütmeyen tüzel kişiler için yüzde 90 olacaktır " diye konuştu.



Proje başvurularının 25 Ocak 2019'da başladığını hatırlatan Aydın, 18 Mart 2019 tarihinde sona ereceğini söyledi.



ATSO Başkanı Mustafa Uslu ise, Adıyaman'ın geçmiş yıllarda teklif çağrılarında ayağı yere basan sağlam projeler yaptığını ve çok iyi mali destek alındığını belirtti. Uslu, 2019 yılı proje destek çağrısında Adıyaman'ın projelerinin geçmesini temenni ederek İpekyolu Kalkınma Ajansı Adıyaman Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Bilal Aydın'a teşekkür etti. - ADIYAMAN

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