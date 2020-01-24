ATSO Ocak ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 2020 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı.

ATSO meclis toplantı salonundaki programda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, son iki yılda KOBİ Akademisi projesi kapsamında 30 eğitimin verildiğini söyledi.

Eğitimlere 1234 kişi katıldığını aktaran Serteser, şunları kaydetti:

"2019 yılı içinde İŞKUR ile yaptığımız protokol çerçevesinde KOSGEB destekli 8 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verdik. Eğitimlere katılan 140 kişiye girişimcilik sertifikası verildi." dedi.

Serteser, Afyonkarahisar'ın 2019 yılı ihracatı geçen yıla göre yüzde 6,35 yükselerek 363 milyon 665 bin dolar olduğunu vurguladı.

Afyonkarahisar'ın 2019 yılında toplam ihracatta 81 il içerisinde 30'uncu sırada yer aldığına dikkat çeken Serteser, "2018 yılında 28'inci sırada yer almıştık. İhracat yaptığımız ilk üç ülke ise 51 milyon 845 bin dolar ile Amerika Birleşik Devletleri, 51 milyon 357 bin dolar ile Çin Halk Cumhuriyeti ve 39 milyon 626 bin dolar ile Irak'tır. Burada Irak çok dikkat çekmektedir, çünkü geçen yıla göre Irak'a yapılan ihracat yüzde 54,74 azalmıştır. Bunda da en büyük etken, Irak'ın Nisan ayından itibaren Türkiye'den yumurta ithalatını durdurmasıdır." ifadelerini kullandı.