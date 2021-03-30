ATSO Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, "Yarın pandemi bitecek ama turizm ve ticarette sorunların bitmediğini göreceğiz. Bu nedenle kent, sektör ve şirketler olarak yeni yollar açmak, bu konularda daha fazla çalışmak zorundayız." dedi.

ATSO'nun Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak, Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Çetin, burada yaptığı konuşmada, her ay çevrim içi düzenledikleri meclis toplantısını, üyelerin talebi üzerine uzun bir aradan sonra ilk kez fiziki olarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

Salgının herkesi etkilediğine işaret eden Çetin, sektörel sorunları ve talepleri ulusal kanallarda, yerel medyada sürekli dile getirdikleri için 2020'de basında yer alan haber sayısında birinci oda olduklarını söyledi.

Türkiye'nin sorunlarının uzlaşmayla çözülecek sorunlar olduğunu ifade eden Çetin, bu dönemde kapanan işletmelere, işsiz kalanlara daha fazla destek verilmesini önerdi. Dayanışma ve paylaşma kültürünün önemine işaret eden Çetin, ekonomide reformlar için yeni açıklanan paketin umutlandırdığını ifade etti.

Bu ay otomotiv sanayisinde 2 milyar avroluk büyük yatırımın açıklandığını vurgulayan Çetin, "Uzun zamandır sanayi sektöründe böyle bir yatırım görmedik ve bu yatırım haberi çok iyi geldi. Ayrıca Çinli telefon üreticisinin yatırımı da güzel bir gelişmedir. Bu tür yatırımların devam etmesini diliyoruz." diye konuştu.

Çetin, bütün devletlerin halka ve işletmelere destek verme gayretinde olduğunu, bu dönemde işletmeleri ayakta tutmak, daha fazla istihdam yaratmak gerektiğini aktardı.

Oda olarak stratejik plan belirleyerek, salgından çıkış yolunu gösterdiklerini bildiren Çetin, şunları kaydetti:

"Antalya'nın da artık dönüşüme başlaması gerektiğini hatırlatarak, 2020'li yılların rotasını çizdik. Dünyada bütün ülkeler pandemiye rağmen sektörler için alternatif yolları teşvik ediyor. Bunları dikkate alarak kent turizmini desteklemek için Rota Antalya'yı uygulamaya koyduk. Yarın pandemi bitecek ama turizm ve ticarette sorunların bitmediğini göreceğiz. Bu nedenle kent, sektör ve şirketler olarak yeni yollar açmak, bu konularda daha fazla çalışmak zorundayız. Bu ay stratejik planımızda yer alan bazı projeler için çalışmaya başladık."

Antalya ekonomisinde yüksek katma değer ve teknoloji üretimine dönük ekosistemi güçlendirmek gerektiğini anlatan Çetin, Oda bünyesinde "Facebook Antalya" istasyonun kurulması konusunda anlaşma imzaladıklarını vurguladı.

Bu ay odalarını Rusya elçiliği ticaret ataşeliğinin ziyaret ettiğini belirten Çetin, "Tarım grubumuzla görüştürdük. İhracat konusunda temaslar yapmak için Rusya ile görüşmeleri devam ettireceğiz." dedi.