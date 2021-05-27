ATSO, seracılık tecrübesini Türkmenistan'a anlattı - Son Dakika

ATSO, seracılık tecrübesini Türkmenistan'a anlattı

27.05.2021 13:14
ATSO, seracılık tecrübesini Türkmenistan'a anlattı, System.String[]

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO), Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliği ile Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği işbirliğinde "Seracılık Sektörü" çevrimiçi toplantısı gerçekleştirildi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO), Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliği ile Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği işbirliğinde "Seracılık Sektörü" çevrimiçi toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya ATSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Davut Çetin, Türkiye Cumhuriyeti Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral, Aşkabat Ticaret Başmüşaviri Serdar Akar, Aşkabat Ticaret Müşaviri Meral Karaaslan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkmenistan Temsilcisi Fatih Türkmenoğlu, Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Serdarnepes Amannepesov, Türkmen-Türk Ortak Ticaret Bankası Genel Müdürü Mustafa Sarıkuş, Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği üyeleri, Ticaret Bakanlığı İhracatı Geliştirme Uzmanı Dilek Koç Subaşı, Sera Konstrüksiyon, Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (SERKONDER) ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Toplantının açılışında konuşan ATSO Başkanı Davut Çetin, Türkmenistan'da bulunan birlik temsilcilerine Antalya ve seracılık sektörüyle ilgili bilgiler verdi. Çetin, pandeminin tüm dünyayı etkilemeye devam ettiğini belirterek: "Pandeminin getirdiği olumsuz şartlar tüm dünyada üretimi ve uluslararası ticareti olumsuz etkilemiştir. Diğer taraftan pandemi yaşamsal bir öneme sahip olan tarımsal üretimin ve temel gıda maddelerine ulaşmanın ne kadar önemli olduğunu dünyaya bir kez daha göstermiştir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün verilerine göre global ölçekte üretimdeki daralma ve lojistik kanallardaki sorunların da etkisi ile gıda fiyatları 2014 yılından bugüne gözlenen en yüksek seviyeye ulaşmıştır" dedi.

Planlı üretim stratejisini hayata geçirebilen öne çıkar

Tarımsal üretimin stratejik önemini artırmaya devam ettiğini kaydeden Başkan Çetin, "Önümüzdeki süreçte de tarımda ve işlenmiş gıdada planlı üretim stratejisini başarıyla hayata geçiren ülkelerin, işletmelerin öne çıkacağı açıktır. Antalya da bu vizyon doğrultusunda mesafe alan Türkiye'nin tarımsal üretim merkezlerinden birisi konumundadır. Antalya her yıl yaptığı yaklaşık 7.3 milyon ton üretim ile Türkiye bitkisel üretiminin başkenti konumundadır. Türkiye'de genelindeki örtüaltı üretimin yaklaşık yarısı Antalya'da gerçekleşmektedir. Antalya, 2020 yılında toplamda 1,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. Bu ihracatın 900 milyon dolarlık kısmı tarımsal ihracat ve bunun da 585 milyon doları yaş meyve ve sebze sektörü tarafından gerçekleştirilmiştir. Tarımsal üretimle birlikte tarım teknolojileri ve tarımsal AR-GE de de önemli mesafe almış durumdayız. Tohum firmalarımız, tarım teknolojisi üreten sanayi firmalarımız dünyanın dört bir yanına ürün göndermektedirler. Mevcut rakamlardan da anlaşılacağı üzere, kentimiz hem üretim hem de ihracat konusunda önemli bir kapasiteye ve tecrübeye sahiptir" ifadelerini kullandı.

ATSO olarak tarım sektörünün her alanda önünü açmak gayreti içerisinde olduklarını söyleyen Başkan Davut Çetin bu konuda Oda'nın yaptığı UR-GE çalışmaları anlattı. Çetin, ATSO koordinasyonunda gerçekleştirilen UR-GE projeleri ile Oda üyelerini dış pazarlara açarak Brezilya'dan Tayland'a kadar birçok pazara ihracat yapmalarına hatta Özbekistan'da proje yürütmelerine aracı olduklarını belirtti.Çetin, "Tarımsal altyapının ve teknolojinin güçlenmesi yönünde de çalışmalar yapıyoruz. Bu plan çerçevesinde, global ölçekli bir telekomünikasyon firması ile işbirliğine giderek akıllı tarım uygulamaları alanında örnek bir sera çalışmasını hayata geçirdik. İnanıyorum ki projenin kazanımlarını kamuoyu ile paylaştığımızda bu tür dijitalleşme uygulamalarını daha yaygın olarak göreceğiz" dedi.

Antalya'nın seracılık tecrübesi işbirliği açısından güzel başlangıç

Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral da yaptığı konuşmada, dost ve kardeş ülkeler olan Türkiye ve Türkmenistan arasında karşılıklı saygı ve iş birliğine dayalı güçlü bağlar bulunduğunu söyledi. İki ülke arasındaki iş birliğinin her alanda olumlu bir seyir izlediğini ve son yıllarda ivme kazandığını belirten Büyükelçi Togan Oral: "Türkmenistan'ın tarım alanında büyük bir potansiyeli olduğunu gözlemliyoruz. Önümüzdeki yıllarda da Türkmenistan tarımının, seracılık başta olmak üzere birçok alanda atılımlara açık olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda, Antalya'nın seracılık alanındaki tecrübelerinin iş birliği açısından güzel bir başlangıç noktası olduğuna inanıyoruz. Pazarda faaliyet göstermek isteyen firmalarımız için önemli fırsatlar olduğunu da düşünüyoruz" dedi.

Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Serdarnepes Amannepesov da yaptığı konuşmada, dost ve kardeş ülkeler olan Türkiye ile Türkmenistan arasındaki iş birliğinin tarım dahil olmak üzere birçok alanda güzel sonuçlar doğurduğunu belirtti. Türkmenistan'da seracılık alanında hizmet veren yabancı firmaların %90'a yakınının Türk firmaları olduğunu vurgulayan Amannepesov, "Seracılığın yanı sıra danışmanlık başta olmak üzere tarımla ilgili diğer hizmetlerde de Türkmenistan pazarında faaliyet gösteren yabancı firmaların büyük çoğunluğu Türk firmalarıdır. Ülkede her yıl seralarda üretilen ürünlerin artması ve son yıllarda domates gibi bazı ürünlerde ihracatın katlanarak artması nedeniyle önümüzdeki yıllarda Türkmenistan pazarında sera yatırımlarının artarak devam etmesi öngörülmektedir" şeklinde konuştu.

Etkinlikte daha sonra, ATSO üyesi sera ekipmanları imalatçıları ve ihracatçıları firma tanıtımlarını yaptı. - ANTALYA

ATSO, seracılık tecrübesini Türkmenistan'a anlattı
ATSO, seracılık tecrübesini Türkmenistan'a anlattı
ATSO, seracılık tecrübesini Türkmenistan'a anlattı

Amasya Ticaret Ve Sanayi Odası, Türkmenistan, Antalya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ATSO, seracılık tecrübesini Türkmenistan'a anlattı - Son Dakika Ekonomi


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