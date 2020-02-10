ATSO Türk Alman Ticaret Odasına kayıt oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ATSO Türk Alman Ticaret Odasına kayıt oldu - Son Dakika Ekonomi

ATSO Türk Alman Ticaret Odasına kayıt oldu

6 saat önce

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Almanya ile oda üyelerinin ilişkilerinin artırılması noktasında Türk Alman Ticaret Odasına kayıt oldu.

ATSO Türk Alman Ticaret Odasına kayıt oldu, System.String[]

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Almanya ile oda üyelerinin ilişkilerinin artırılması noktasında Türk Alman Ticaret Odasına kayıt oldu.


Geçtiğimiz gün içerisinde yapılan başvuru tamamlanırken, oda üyeliği kapsamında birçok noktada çalışmalar yapılacak.


Konu ile ilgili açıklama yapan ATSO Başkanı Cüneyt Göktaş, "Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında, 1994 yılında imzalanan bir protokol sonucu Almanya ve Türkiye'de ortak odalar kurulması kararı alınmıştır. Bu protokol kapsamında 22 Ekim 2003 tarihinde, Köln'de Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası kurulmuştur. DIHK ve TOBB, Türk Alman Ticaret Odasını kuruluşundan bu yana birer temsilcinin Yönetim Kurulu'na katılmasıyla destekleyerek iki kurum arasındaki yakın iş birliğinin altını çizmektedir. Ayrıca Türk Alman Ticaret Odası, iş dünyasından iş insanlarını bir araya getirmektedir. Bu kapsamda karşılıklı deneyim alışverişi, ilişkilerin kurulması ve yeni iş anlaşmalarının sağlanması yolunda adım atılmasını sağlamaktadır. Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizlerde Odamız üyelerinin Almanya Pazarına giriş yapabilmeleri, Ticari iş yapabilmeleri, Ticari anlaşmazlıkları çözebilmeleri adına Türk Alman Ticaret Odasına başvurumuzu tamamlayarak kaydımızı gerçekleştirdik. Kayıt olmamızla birlikte Aksaray Almanya arasında üyelerimiz ile köprü kurmaya çalışacak ve bu noktada çalışmalar gerçekleştireceğiz" dedi. - AKSARAY

Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk vatandaşı olan Shane Larkin, ismini değiştirmeyecek
İdlib'de hareketlilik! Türk askeri, SMO ile Serakib'e doğru ilerliyor TSK destekli SMO, Esed askerlerini taşıyan konvoyu havaya uçurdu ABD'den şehit haberleri sonrası Türkiye'ye başsağlığı mesajı: Türkiye'nin yanındayız

Son Dakika Haberleri
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 23:20:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ATSO Türk Alman Ticaret Odasına kayıt oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]