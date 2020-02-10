ATSO Türk Alman Ticaret Odasına kayıt oldu

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Almanya ile oda üyelerinin ilişkilerinin artırılması noktasında Türk Alman Ticaret Odasına kayıt oldu.



Geçtiğimiz gün içerisinde yapılan başvuru tamamlanırken, oda üyeliği kapsamında birçok noktada çalışmalar yapılacak.



Konu ile ilgili açıklama yapan ATSO Başkanı Cüneyt Göktaş, "Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında, 1994 yılında imzalanan bir protokol sonucu Almanya ve Türkiye'de ortak odalar kurulması kararı alınmıştır. Bu protokol kapsamında 22 Ekim 2003 tarihinde, Köln'de Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası kurulmuştur. DIHK ve TOBB, Türk Alman Ticaret Odasını kuruluşundan bu yana birer temsilcinin Yönetim Kurulu'na katılmasıyla destekleyerek iki kurum arasındaki yakın iş birliğinin altını çizmektedir. Ayrıca Türk Alman Ticaret Odası, iş dünyasından iş insanlarını bir araya getirmektedir. Bu kapsamda karşılıklı deneyim alışverişi, ilişkilerin kurulması ve yeni iş anlaşmalarının sağlanması yolunda adım atılmasını sağlamaktadır. Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizlerde Odamız üyelerinin Almanya Pazarına giriş yapabilmeleri, Ticari iş yapabilmeleri, Ticari anlaşmazlıkları çözebilmeleri adına Türk Alman Ticaret Odasına başvurumuzu tamamlayarak kaydımızı gerçekleştirdik. Kayıt olmamızla birlikte Aksaray Almanya arasında üyelerimiz ile köprü kurmaya çalışacak ve bu noktada çalışmalar gerçekleştireceğiz" dedi. - AKSARAY