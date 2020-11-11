ATSO UR-GE Projeleriyle üyelerini dünya ile buluşturuyor - Son Dakika

ATSO UR-GE Projeleriyle üyelerini dünya ile buluşturuyor

11.11.2020 11:58
ATSO UR-GE Projeleriyle üyelerini dünya ile buluşturuyor, System.String[]

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, ATSO tarafından 2011 yılında başlatılan UR-GE projelerinde 9 yılda 65 Antalya firmasını 5 kıtadan 16 ülke pazarına açtıklarını söyledi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, ATSO tarafından 2011 yılında başlatılan UR-GE projelerinde 9 yılda 65 Antalya firmasını 5 kıtadan 16 ülke pazarına açtıklarını söyledi. Başkan Davut Çetin, "UR-GE kümelerimizle üyelerimizi Brezilya'dan Japonya'ya, Rusya'dan Kenya'ya kadar çok geniş bir coğrafya ile tanıştırdık. Bugün, Antalya firmalarımız dünyanın dört bir yanına ihracat yaparak bizleri gururlandırıyorlar" şeklinde konuştu.

UR-GE projeleri 16 ülkeye ulaştırdı

Ticaret Bakanlığı tarafından 2010 yılında yayınlanan 'Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği' çerçevesinde ATSO tarafından 2011 yılında başlatılan UR-GE çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geride kalan 9 yılda 'Gıda', 'Yapı Malzemeleri' ve iki farklı dönemde yürütülen 'Tarım' kümesi çalışmalarına katılan 65 firma dünyanın birçok noktasında sektör profesyonelleri ile bir araya getirildi ve ticari bağlantı kurmaları sağlandı. UR-GE çalışmalarının başladığı 2011 yılından bugüne Fas, Cezayir, Umman, Rusya, Almanya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya, ABD, Tunus, Çin, Vietnam, Tayland, Brezilya, Kenya ve Özbekistan'a ziyaretler yapan ATSO UR-GE firmaları, toplam 177 bin 121 km yol kat ederek ihracat ağlarını geliştirdiler.

Başkan Çetin: "Üyelerimize tek başlarına ulaşamayacakları imkanlar sunuyoruz"

UR-GE çalışmaları için bugüne kadar 4 milyon 661 bin 516 lira bütçe kullanıldığını ifade eden Başkan Davut Çetin, "URGE projeleri, ürünlerini uluslararası pazarlara taşımak isteyen üyelerimizin için önemli fırsatlar sunuyor. Biz, ATSO olarak potansiyeli olan sektörlerde kümeler oluşturuyoruz ve bu kümeleri profesyonellerin de desteğiyle doğru hedef pazarlara ATSO çatısı altında götürüyoruz. Firmalarımızı doğru temas noktaları ile biraraya getiriyoruz. Gidilmesi gereken fuarlara götürüyoruz, hedef ülkedeki ataşelerle, bürokratlarla tanıştırıyoruz. Üyelerimize tek başlarına ulaşamayacakları imkanlar sunuyoruz

ATSO, "İyi Uygulama Örneği" ödülü aldı

Kümelerimiz bugüne kadar 5 kıtada ziyaret ettikleri 16 ülkede fuarlara katılarak, B2B görüşmeler yaparak ihracat hacimlerini büyüttüler. Çalışmalar sırasında firmalarımız iş anlaşmalarının yanı sıra önemli partnerliklere de imzalar attılar" ifadelerini kullandı.

UR-GE çalışmalarının başarılarının Ticaret Bakanlığı tarafından da takdir gördüğünü söyleyen Başkan Davut Çetin, "2014 yılında oluşturduğumuz Gıda Kümemiz, 2016 yılında Ticaret Bakanlığı tarafından 'İyi Uygulama Örneği' olarak ödüllendirildi" dedi.

Uluslararası pazarlara açılmak isteyen ATSO'ya gelsin

ATSO'nun Türkiye'de UR-GE projesi başlatan ilk Odalardan birisi olduğunu da vurgulayan Başkan Davut Çetin, "Projelere katılmak isteyen, yeni kümeler oluşturmak isteyen firmalarımız Odamız Dış İlişkiler Müdürlüğü'nden konu ile ilgili detaylı bilgi alabilir. Potansiyeli olmasına rağmen, çekindiği için uluslararası pazarlara açılmamış üyemiz kalmasın istiyoruz. Nitekim, Dış İlişkiler Müdürlüğümüz yalnızca UR-GE çalışmalarıyla değil yaptığı pek çok çalışmayla da üyelerimize yurtdışı pazarlara açılmaları için destek veriyor. Üyelerimiz, yeni pazarlara açılmak için Odamızın sunduğu imkanlardan mutlaka faydalansınlar" diye konuştu. - ANTALYA

ATSO UR-GE Projeleriyle üyelerini dünya ile buluşturuyor

amasya ticaret ve sanayi odası, Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Ticaret, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ATSO UR-GE Projeleriyle üyelerini dünya ile buluşturuyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Barcelona iflasın eşiğine geldi! Kulübe kayyum atanması gündemde Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş İbrahim Tatlıses'in sunacağı İbo Show'un yayın tarihi belli oldu Akşener, Albayrak'ın Instagram üzerinden istifa etmesini eleştirdi: 18 yılda hiç mi devlet adabı öğrenemediniz? Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı Son Dakika! AYM, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün bastırılması kapsamında hareket eden sivillerin bu fiilleri nedeniyle suçlu olmadığına karar verdi Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu
Rusya'yı eleştiren Ermenilere Margarita Simonyan'dan sert yanıt: Her Ermeni gidip kirli dilini kesmelidir Rusya'yı eleştiren Ermenilere Margarita Simonyan'dan sert yanıt: Her Ermeni gidip kirli dilini kesmelidir         
11:55
Yüzde 90 başarı sağlayan koronavirüs aşısının mimarlarından Prof. Uğur Şahin'in Hatay'da doğduğu ev görüntülendi Yüzde 90 başarı sağlayan koronavirüs aşısının mimarlarından Prof. Uğur Şahin'in Hatay'da doğduğu ev görüntülendi         
11:44
Son Dakika! 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrenciler için bir haftalık ara tatil başlıyor Son Dakika! 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrenciler için bir haftalık ara tatil başlıyor         
11:27
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya ceza kesti Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya ceza kesti         
11:23
Swap faizinin artırılmasından sonra düşüşe devam eden dolar 8.12 liradan işlem görüyor Swap faizinin artırılmasından sonra düşüşe devam eden dolar 8.12 liradan işlem görüyor         
10:49
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 490 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 490 liradan işlem görüyor         
10:41
2. el araç fiyatları uçunca 15 bin liraya 1988 model aracını yeniledi 2. el araç fiyatları uçunca 15 bin liraya 1988 model aracını yeniledi         
10:12
Rusya'nın kuzeyinde nesli tükenmekte olan morslara ait sürü tespit edildi Rusya'nın kuzeyinde nesli tükenmekte olan morslara ait sürü tespit edildi         
09:55
Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti         
08:43
Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler         
08:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
07:17
Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım         
01:05
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun         
00:11
Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu         
22:15
Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi         
22:10
İstanbul'un pazarlarında yeni dönem! Yoğunluğu önlemek için sabahtan öğlene kadar fiyatlarda indirim yapılacak İstanbul'un pazarlarında yeni dönem! Yoğunluğu önlemek için sabahtan öğlene kadar fiyatlarda indirim yapılacak         
20:39
Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir         
20:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 12:07:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ATSO UR-GE Projeleriyle üyelerini dünya ile buluşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei