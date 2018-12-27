Son Dakika Haberleri: Atso ve Makine Mühendisleri Protokol İmzaladı

Atso ve Makine Mühendisleri Protokol İmzaladı

1 saat önce

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile TMMOB Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi arasında 14.Grup (Akaryakıt ve Gaz Ürünleri) üyelerine yönelik olarak "Eğitim Programı Sözleşmesi" imzalandı.

Atso ve Makine Mühendisleri Protokol İmzaladı, System.String[]
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile TMMOB Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi arasında 14.Grup (Akaryakıt ve Gaz Ürünleri) üyelerine yönelik olarak "Eğitim Programı Sözleşmesi" imzalandı.

ATSO'da düzenlenen törende protokolü ATSO Başkanı Davut Çetin ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu imzaladı.

ATSO Başkanı Davut Çetin, "Eğitim Programı Sözleşmesi" kapsamında tüp satışı ile uğraşan firmalarda çalışan personele yönelik olarak "LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı)" ve "Tüplü LPG Dağıtım Personeli" konulu eğitimler düzenleneceğini söyledi. Çetin, "Sözleşme kapsamında Antalya Makina Mühendisleri Odası tarafından Odamız üyelerine ve çalışanlarına yönelik olarak "LPG Otogaz istasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı)" ve "Tüplü LPG Dağıtım Personeli" eğitimleri düzenlenecek. Bu eğitimlerde Oda üyesi firmalarımıza ve çalışanlarına yüzde 25 oranında indirim uygulanacak. Bu vesile ile TMMOB Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu'na teşekkür ediyorum. Umarım bu işbirliğimiz yeni projelerle devam eder" dedi.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu ise, söz konusu işbirliği protokolünün 26 Aralık 2018 tarihinden itibaren 3 yıl geçerliliği olacağını belirterek, ATSO ile işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:54 Kaynak: İHA

Türkiye Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği, Makina Mühendisleri Odası, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Varank, "Tarihi An" Notuyla Paylaştı, 1 Tonluk Bomba Ses Hızını Aştı Siirt Üniversitesi Rektörü, Makam Aracının Saatte 232 Kilometre Hıza Ulaşabilmesini İstedi

Kenan Sofuoğlu'nun "Emirerlerim" Paylaşımı Büyük Tepki Çekti Kahkaha Sesi Sayesinde Çözülen Cinayet Sanığına 25 Yıl Hapis
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 10:56:47. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atso ve Makine Mühendisleri Protokol İmzaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]