ATSO) ve Ticaret Borsası üyelerinin ortak meclis toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ATSO) ve Ticaret Borsası üyelerinin ortak meclis toplantısı - Son Dakika

ATSO) ve Ticaret Borsası üyelerinin ortak meclis toplantısı

6 saat önce

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Ticaret Borsası üyeleri 2019 yılı son meclis toplantısını birlikte düzenledi.

ATSO) ve Ticaret Borsası üyelerinin ortak meclis toplantısı, System.String[]

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Ticaret Borsası üyeleri 2019 yılı son meclis toplantısını birlikte düzenledi.

Kent merkezinde bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Aksaray Valisi Ali Mantı, Aksaray'ın en önemli iki sivil toplum kuruluşu üyeleri ile olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Toplantının sorunları dile getirmek için önemli bir yer olduğunu aktaran Mantı, şöyle konuştu:

"Aksaray'ın birlik ve beraberliğe her zaman ihtiyacı var. Çevre illere kıyasla Aksaray her zaman önde gidiyor. Şehrimiz hem tarımsal anlamda hem de ekonomik anlamda çevre illerdeki insanların gıpta ile baktığı imrendiği ve aynı ivme ile devam eden bir ildir. Bu başarıların devamının sağlanması ve şehrimizin daha iyi yerlerde olması için birlik ve beraberlik ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte sivil toplum kuruluşlarının da ortak hedefler noktası hareket etmemiz gerekiyor. Bu gün burada olmamızı sağlayan oda ve borsa başkanlarımıza, teşekkür ediyorum."

Toplantıya, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Meclis Başkanı Nurettin Yapılcan, ATSO Başkanı Cüneyt Göktaş, Meclis Başkanı Fatih Tekin katıldı.

Ali Mantı, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:50 Kaynak: AA
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