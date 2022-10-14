ATT VE PARAMEDİKLERE AMBULANS SÜRÜŞ TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Burdur merkez ve ilçelerinde görev yapan acil tıp teknisyeni (ATT) ve paramediklere ambulans sürüş teknikleri eğitimi verildi. Eğitimle güvenli hasta nakil hizmeti sunabilmek, ambulans kazalarını en aza indirebilmek, oluşabilecek ambulans arızalarının tanımını yapabilmek ve gerektiğinde müdahale edebilmek amaçlanıyor.

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli uzman eğiticiler tarafından kent merkezi ve ilçelerindeki sağlık kurumlarında görevli 15 ATT ve paramedik görevlisine ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi. 4 gün 32 saat süren eğitimin 8 saati teorik, 24 saati ise pratik eğitim olarak gerçekleştirildi. Eğitim sonunda başarılı olanlara belgeleri İl Sağlık Müdürü Sırrı Şenbayram tarafından verildi. İl Sağlık Müdürü Sırrı Şenbayram, "Kısa adı Aste olan Ambulans Sürüş Teknikleri eğitimindeyiz. Burdur İl Sağlık Müdürlüğü olarak ambulans kullanan personellerimizin hem kendi can güvenlikleri hem taşıdıkları hastaların can güvenliği açısından hatasız bir biçimde onları tehlikeye düşürmeyecek biçimde hizmet sunmalarını önemsiyoruz. Bu bağlamda bu etkinlikleri düzenliyoruz. Amacımız tüm personelimizin bu eğitimleri alması. Bu eğitimlerin sonunda çok önemli geri dönüşler aldık. İlimiz yüzde 99 oranında ilk 30 dakikada kırsal vaka, ilk 10 dakikada kentsel vakaya ulaşım süresi ile çok iyi ulaşım sürelerine sahip. Ancak bu ulaşım olurken kaza olmaması ve trafik güvenliği ile ilgili sıkıntı yaşanmasın diye uğraşıyoruz" dedi.

2017 yılından bu yana eğitimlerin devam ettiğini belirten Şenbayram, "2017 yılında Burdur'da ortalama 22 bin tane vaka taşımışız. Bu yılın ilk 9 ayında taşıdığımız 25 bin vaka var. 2017 yılında 13 kazamız varken bu yıl çok şükür bir kazamız oldu. Hep bu eğitimlerin sonucu olarak görüyoruz biz bu kazanımı. Çünkü ambulanslarımız çok fazla mesafe kat etmekteler. Bu yıl 1 milyon 150 bin kilometre yol kat etmiş tüm ambulanslarımız. Çok ciddi bir rakam. Bu kadar uzun mesafede kaza oranlarının bu kadar düşmesini biz bu eğitimlere borçluyuz. Bugün burada devam eden eğitimlerimiz sonucunda 15 personelimiz daha bu eğitimleri tamamlamış olacak. Bu şekilde eğitim alan personelimizin sayısı 153 oldu. Yaklaşık olarak 350 personelimiz olduğu düşünüldüğünde yarısına yakınını tamamlamış olacağız. 6 tane eğitimcimiz var. Bu eğitimler devam edecek" diye konuştu. İleri sürüş teknikleri eğitimi verildiğini anlatan Şenbayram, "Vakaları bazen çok hızlı getirmek gerektiği gibi, zorlu hava ve zorlu trafik koşullarında hastalarımızı naklederken dikkat etmeleri gereken hususlar, bilgi, becerilerini geliştirme noktalar konusunda eğitim veriliyor. Araçlarını daha iyi tanımaları sağlanıyor" dedi. Mevzuat gereği ambulansları sadece şoförlerin değil paramedik ve acil tıp teknisyenlerinin de kullanabildiğini belirten Şenbayram, "Tabii bu arkadaşlarımız mesleğe mesleki yeterlilikleriyle başlıyorlar ama şoför olmalarını gerektiren durumlar da olabiliyor. Bu yüzden ambulans sürücülüğüne yönelikte onları kanalize etmek ve geliştirmek anlamında eğitimlerimizi yapmaktayız" diye konuştu. ATT ve paramediklere ileri ambulans sürüş teknikleri eğitimi hakkında bilgi veren uzman eğitici Özgür Gümüş, "Eğitimimiz bir gün teorik, 3 gün pratik olmak üzere 4 gün sürdü. Eğitimdeki genel amacımız güvenli ambulans sürüş tekniklerini arkadaşlarımıza öğreterek güvenli hasta naklini sağlamaktır" dedi.

Eğitime katılan Yeşilova 1 nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda sorumlu olarak görev yaptığını söyleyen Levent Yaman, "Öncelikle bu eğitimi bize verdiği için İl Sağlık Müdürlüğü'ne teşekkürlerimizi sunarız. Bizim için çok faydalı bir eğitim oldu. Mesleki olarak gelişimi gördük" diye konuştu.