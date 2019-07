Attack on Titan 2'nin 4 Kostümü Steam'de Ücretsiz Oldu

Hajime Isayama tarafından yazılan ve çizime dökülen efsane manga serisi Attack on Titan 2'nin oyunu, manganın okuyucuları tarafından fazlasıyla beğeniliyor ve oynanıyor. Attack on Titan 2'deki Christa, Kenny, Levi ve Mikasa karakterlerine ait ek içerik kostümleri ise Steam üzerinde ücretsiz olarak dağıtılıyor. Bir kere kostümü edinen kullanıcılar ise bu kostümleri ömür boyu Steam hesaplarında barındırabiliyorlar.Attack on Titan 2'deki ücretsiz kostümler nasıl edinilir?Attack on Titan 2 oyununa sahipseniz tek yapmanız gereken aşağıdaki kostümlerin başlıklarında bulunan bağlantıya gitmek ve Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra İndir butonuna tıklamak. Hâlihazırda bilgisayarınızda Steam uygulaması yüklü ise kostümün adını MAĞAZA'da aratarak da kostüme ulaşabilirsiniz.Not: Yazımızda konu aldığımız 4 kostüm, 1 Ağustos 2019 tarihine kadar Steam'de ücretsiz kalacak.1. Attack on Titan 2 - Christa 2. Attack on Titan 2 - Kenny 3. Attack on Titan 2 - Mikasa 4. Attack on Titan 2 - Levi