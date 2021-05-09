Attan düşen jokey, 21 gündür yaşam savaşı veriyor - Son Dakika

Attan düşen jokey, 21 gündür yaşam savaşı veriyor

09.05.2021 11:54

ADANA'da at yarışları sırasında, attan düşüp yaralanan, kafatasında kırıklar oluşan Jokey Samet Erkuş'un (31) tedavisi 21 gündür devam ediyor.

ADANA'da at yarışları sırasında, attan düşüp yaralanan, kafatasında kırıklar oluşan Jokey Samet Erkuş'un (31) tedavisi 21 gündür devam ediyor. Yeğenin durumunun ağır olduğunu ve kritik günler yaşadıklarını belirten amca Şeyhmus Erkuş, "Bize sürekli bilgi veriyorlar. Doktorlar, 'hastanız kötü, durumu ağır' dediler. Herkesten dua bekliyoruz" dedi.

Adana Yeşiloba Hipodromu'nda 18 Nisan saat 19.00'da yapılan 5'inci koşu sırasında 4 numaralı 'Luminary' isimli at ile mücadele eden jokey Samet Erkuş, yarışın başlamasından yaklaşık 40 saniye sonra dengesini kaybedip attan düştü. Özel hastaneye kaldırılan Samet Erkuş'un kafatasında kırık oluştuğu belirlendi. Aynı gün ameliyat edilen Erkuş daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi süren Erkuş'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Durumu ciddiyetini koruyan jokeyimiz Samet Erkuş'a acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

KRİTİK BEKLEYİŞ SÜRÜYORJokeylik hayatı boyunca 4 bin 843 yarışa çıkan ve 409 birincilik 424 ikincilik, 439 kez de üçüncülük elde eden ve 1 ay önce nişanlandığı öğrenilen Samet Erkuş'un yakınları ve sevenleri genç jokeyin tedavisinin 21'inci gününde de umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.Yeğeni Samet Erkuş'un hastaneye sevk edildiği günden itibaren yoğun tedavi altında olduğunu kaydeden amca Şeyhmus Erkuş, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarının Erkuş'la yakından ilgilendiğini kaydetti. Bu süreçte aile olarak bazı kırgınlıklar da yaşadıklarını vurgulayan Erkuş, "Bir futbol takımının oyuncusunun ayağı kırılıyor ve yönetiminden başkanına kadar başından ayrılmıyorlar. Maalesef biz bu konuda yalnız bırakıldık. Fakat son 2 gündür biraz daha yanımızdalar. Samet'in durumu ciddiyetini koruyor. Herhangi bir gelişme yok. Uzun bir süreç var önünde. Geriye gitmezse çıkmayan candan ümit kesilmez. Getirdiğimiz gün doktorlar, 'en ufak bir gerilemede kaybedebiliriz' dediler. O akşam akciğeri söndü ve şu an entübe edilmiş durumda. Bize sürekli bilgi veriyorlar. Doktorlar, 'hastanız kötü, durumu ağır' dediler. Herkesten dua bekliyoruz" diye konuştu.'ARKADAŞIMIZIN AYAĞA KALKMASINI BEKLİYORUZ'

Samet Erkuş'un jokey arkadaşı Emrah Sincar ise üzüntü içinde olduklarını belirterek, "Dünyanın en zor spor dalı, iki canlı arasında geçen jokeyliktir. Bu kardeşimin ilk kazası değil. Her gün yanındayız. Yarış severlerin dualarını bekliyoruz. Allah'ın izniyle arkadaşımızın ayağa kalkmasını ve sağlığına kavuşmasını bekliyoruz" dedi.


Attan düşen jokey, 21 gündür yaşam savaşı veriyor
Attan düşen jokey, 21 gündür yaşam savaşı veriyor
Attan düşen jokey, 21 gündür yaşam savaşı veriyor
Attan düşen jokey, 21 gündür yaşam savaşı veriyor
Attan düşen jokey, 21 gündür yaşam savaşı veriyor
Attan düşen jokey, 21 gündür yaşam savaşı veriyor
Attan düşen jokey, 21 gündür yaşam savaşı veriyor
Attan düşen jokey, 21 gündür yaşam savaşı veriyor
Attan düşen jokey, 21 gündür yaşam savaşı veriyor
Attan düşen jokey, 21 gündür yaşam savaşı veriyor
Attan düşen jokey, 21 gündür yaşam savaşı veriyor
Attan düşen jokey, 21 gündür yaşam savaşı veriyor
Attan düşen jokey, 21 gündür yaşam savaşı veriyor
Attan düşen jokey, 21 gündür yaşam savaşı veriyor
Attan düşen jokey, 21 gündür yaşam savaşı veriyor
Attan düşen jokey, 21 gündür yaşam savaşı veriyor
Attan düşen jokey, 21 gündür yaşam savaşı veriyor
Attan düşen jokey, 21 gündür yaşam savaşı veriyor
Attan düşen jokey, 21 gündür yaşam savaşı veriyor
Attan düşen jokey, 21 gündür yaşam savaşı veriyor

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nisan, Adana, dua, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Attan düşen jokey, 21 gündür yaşam savaşı veriyor - Son Dakika Spor


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