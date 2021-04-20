Attan düşen jokey Samet Erkuş'un durumu ciddiyetini koruyor, ailesinin de yoğun bakım önünde acılı bekleyişi devam ediyor - Son Dakika

Attan düşen jokey Samet Erkuş'un durumu ciddiyetini koruyor, ailesinin de yoğun bakım önünde acılı bekleyişi devam ediyor

20.04.2021 14:23

Adana'da pazar günü Yeşiloba Hipodromu'nda yapılan 5. koşu sırasında 4 numaralı 'Luminary' isimli attan düşme sonucunda kafatasında kırıklar oluşan ve yoğun bakıma alınan jokey Samet Erkuş'un ailesinin acılı bekleyişi sürüyor. Yakında düğün heyecanı yaşayacak olan jokeyin durumunun ciddiyetinin koruduğu belirtildi.

Bir ay önce nişanlananan ve düğüne hazırlanan jokey Samet Erkuş'un attan düşüp yoğun bakıma alınması başta ailesi olmak üzere sporseverleri üzüntüye sürükledi. Pazar günü Adana Yeşiloba Hipodromu'nda yapılan 5. koşuda 4 numaralı Luminary isimli atla mücadele eden jokey Samet Erkuş, yarışın başlamasından yaklaşık 40 saniye sonra hızla ilerlerken bir anda dengesini kaybederek attan düştü. Düşmenin etkisiyle kafatasında kırık oluşan Erkuş, kısa süre içinde ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

"DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR"

Olay gecesi ve dün iki ayrı operasyon geçiren Erkuş'un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, Türkiye Jokey Kulübü de konuyla ilgili açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, "Durumu ciddiyetini koruyan jokeyimiz Samet Erkuş'a acil şifalar diliyoruz" denildi.

Attan düşen talihsiz jokey Samet Erkuş'un ailesinin yoğun bakım önünde acılı bekleyişi sürüyor

"48 SAAT UYKUYA ALDILAR"

Henüz 1 ay önce nişanlanan jokeyin ailesinin hastane önündeki acılı bekleyişi de sürüyor. Burada basın mensuplarına konuşan Samet Erkuş'un amcası Melik Erkuş, "Pazar günü 5. koşuda düştükten sonra ambulansla buraya getirildi. Burada doktorların tetkikleri sonucu acilen ameliyata alındı. Ameliyata alındıktan sonra kırıkları temizleyip 48 saat uyumaya aldılar. Bugün sabah ve öğlen tomografiye alındı. Eğer beynindeki kan durmuşsa inşallah iyiye doğru gidecek. Daha durumu kritik. Allah'tan şifa bekliyoruz" diye konuştu.

Attan düşen talihsiz jokey Samet Erkuş'un ailesinin yoğun bakım önünde acılı bekleyişi sürüyor

"DOKTOR YÜZDE BİR UMUT VERİYOR"

Yeğeninin 1 ay önce nişanlandığını ve düğününü de yapmak istediklerini belirten Erkuş, "İnşallah düğününü de yapacağız. Umutluyuz. Doktorlar yüzde 1 umut veriyor. O yüzde 1 bize yüzde yüz gibi geliyor. Şu an 2 parmağını oynattı deniyor. O bize bütün parmaklarını oynatmış gibi geliyor. Çok umutluyuz" ifadelerini kullandı.

Attan düşen jokey Samet Erkuş'un durumu ciddiyetini koruyor, ailesinin de yoğun bakım önünde acılı bekleyişi devam ediyor

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Son Dakika Spor Attan düşen jokey Samet Erkuş'un durumu ciddiyetini koruyor, ailesinin de yoğun bakım önünde acılı bekleyişi devam ediyor - Son Dakika Spor


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