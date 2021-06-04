Üye Girişi
Attan düşerek ağır yaralanan jokeyden iyi haber - Son Dakika

Attan düşerek ağır yaralanan jokeyden iyi haber

04.06.2021 10:54
Attan düşerek ağır yaralanan jokeyden iyi haber, System.String[]

ADANA'da geçen 18 Nisan'da yarış sırasında attan düşmesi sonucu ağır yaralanarak kafatasında kırıklar oluşan ve yoğun bakımda tedavisi süren jokey Samet Erkuş'un durumu iyiye gidiyor.

ADANA'da geçen 18 Nisan'da yarış sırasında attan düşmesi sonucu ağır yaralanarak kafatasında kırıklar oluşan ve yoğun bakımda tedavisi süren jokey Samet Erkuş'un durumu iyiye gidiyor. Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Nurdan Ünlü, 31 yaşındaki jokeyin olaydan 41 gün sonra 29 Mayıs'ta gözlerini açtığını, destekle yürümeye başladığını kaydetti.

Adana Yeşiloba Hipodromu'nda geçen 18 Nisan'da saat 19.00'da yapılan 5'inci koşuda 4 numaralı 'Luminary' isimli atın jokeyliğini yapan Samet Erkuş, yarışın başlamasından yaklaşık 40 saniye sonra dengesini kaybedip attan düştü. Özel hastaneye kaldırılan Erkuş'un kafatasında kırıklar belirlendi. Aynı gün ameliyat edilen Erkuş, daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kariyeri boyunca 4 bin 843 yarışa çıkan ve 409 birincilik, 424 ikincilik, 439 kez de üçüncülük elde eden Erkuş'un yakınları ve sevenleri olaydan sonra her gün tecrübeli jokeyden gelecek iyi haberi bekledi.

41 GÜN SONRA GÖZLERİNİ AÇTIKazadan 1 ay önce nişanlandığı öğrenilen Samet Erkuş, yoğun bakımda geçen 41 günden sonra 29 Mayıs'ta ilk defa gözlerini açtı. Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Nurdan Ünlü, Erkuş'un tedaviye çok olumlu cevap verdiğini ve genç olmasının verdiği güçle hayata tutunduğunu kaydetti. Erkuş'un hastaneye geldiği ilk anda solunum cihazına bağlı ve bilincinin kapalı olduğunu hatırlatan Dr. Ünlü, "Kafa travmasıyla bütün sorunları devam ediyordu. Uygun tedaviye zamanla cevap verdi. Günler sonra gözünü açtı ve bizi duymaya başladı. Şu an destekle yürüyor. Fakat konuşamıyor ve yutkunamıyor. Bunlar zaten bizim beklediğimiz problemlerdi. Zaman içerisinde bunların da geri döneceğini ümit ediyoruz" dedi.'ÇOK DAHA İYİ DURUMA GELECEK'Samet Erkuş'un kısa süre sonra yoğun bakım tedavisini sonlandırmayı ve jokeyi servise almayı düşündüklerini aktaran Dr. Nurdan Ünlü, Erkuş'un ailesine de bu süreçte tedaviye nasıl destek olacaklarına dair eğitimler vermeye başladıklarını söyledi. Erkuş'un kendilerini çok net bir şekilde anladığını belirten Dr. Ünlü, "Yaklaşık 1 yıl içinde çok daha iyi duruma geleceğini düşünüyoruz. Yakın zamanda jokeyliğe dönemez. Bana göre geri dönmemeli. Çünkü beyin hasar aldı" diye konuştu.'DUA EDEN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN'

Samet Erkuş'un amcası Şeyhmus Erkuş ise kazadan sonra hastane sürecinde bir gün dahi ümitlerini kaybetmediklerini dile getirdi. Özellikle hastalarıyla yakından ilgilenip kısa sürede bu kadar ilerleme yaşanmasını sağladığı için Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Nurdan Ünlü'ye teşekkür eden amca Erkuş, "Yeğenimin gözlerini açması bir mucize. Samet, inançlı bir çocuk. Rabbimin yardımıyla buraya kadar geldi. Tanıyan tanımayan duasını eksik etmedi. Dua eden herkesten Allah razı olsun" dedi.

Attan düşerek ağır yaralanan jokeyden iyi haber
Attan düşerek ağır yaralanan jokeyden iyi haber
Attan düşerek ağır yaralanan jokeyden iyi haber
Attan düşerek ağır yaralanan jokeyden iyi haber
Attan düşerek ağır yaralanan jokeyden iyi haber
Attan düşerek ağır yaralanan jokeyden iyi haber
Attan düşerek ağır yaralanan jokeyden iyi haber
Attan düşerek ağır yaralanan jokeyden iyi haber
Attan düşerek ağır yaralanan jokeyden iyi haber

Yoğun Bakım, Mayıs, Adana, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Attan düşerek ağır yaralanan jokeyden iyi haber - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dolar bugün de yükselişte! 8,72'den işlem görüyor Dolar bugün de yükselişte! 8,72'den işlem görüyor Otelde çocukların fotoğraf ve videolarını çeken adama tekmeli saldırı! Otelde çocukların fotoğraf ve videolarını çeken adama tekmeli saldırı! Fatih Terim ve Caner arasında sürpriz görüşme! Caner'in Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşuluyor Fatih Terim ve Caner arasında sürpriz görüşme! Caner'in Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşuluyor AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü ODTÜ'nün araştırma gemisi 3 gün boyunca Marmara'da deniz salyasını inceledi! İşte İstanbul'un en kirli 5 noktası ODTÜ'nün araştırma gemisi 3 gün boyunca Marmara'da deniz salyasını inceledi! İşte İstanbul'un en kirli 5 noktası Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Onur Bay'ın ardından Yüsra Geyik de diziden ayrılıyor Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Onur Bay'ın ardından Yüsra Geyik de diziden ayrılıyor İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü aşkı belgelendi İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü aşkı belgelendi

Son Dakika Haberleri
11:01 Dolar bugün de yükselişte! 8,72'den işlem görüyor
10:59 Milli futbolcu Muzaffer Badalıoğlu'nun annesi dolandırıldı!
10:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük müjdesini bugün açıklıyor! İpucu: Amasra
10:43 Bilim insanı Robert Redfield ölüm tehditleri alıyor! Koronanın laboratuvardan yayıldığını ilk o söylemişti
10:36 Fatih Terim ve Caner arasında sürpriz görüşme! Caner'in Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşuluyor
10:16 Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar
10:08 AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor
10:06 Polonya Milli Takım'ın hocası Paulo Sousa Fenerbahçe ile görüşüyor!
09:52 "Futbolda şike kumpası" davası bugün karara bağlanıyor!
09:47 Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü
Hamilelik iddiaları yalanlandı! Şeyma Subaşı, hamile haberlerine cevap verdi Hamilelik iddiaları yalanlandı! Şeyma Subaşı, hamile haberlerine cevap verdi         
11:05
Milli futbolcu Muzaffer Badalıoğlu'nun annesi dolandırıldı! Milli futbolcu Muzaffer Badalıoğlu'nun annesi dolandırıldı!         
10:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük müjdesini bugün açıklıyor! İpucu: Amasra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük müjdesini bugün açıklıyor! İpucu: Amasra         
10:48
Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar         
10:16
Sadece tuvalet molası vermişti! Facia 3 ölü, 5 yaralı ile son buldu Sadece tuvalet molası vermişti! Facia 3 ölü, 5 yaralı ile son buldu         
09:58
Acemi hırsız Ankara'da yakalandı! Market görevlisiyle yaşanan arbede kameralarda Acemi hırsız Ankara'da yakalandı! Market görevlisiyle yaşanan arbede kameralarda         
09:26
Miras kavgası kanlı bitti: Amcası, yengesi ve kuzenini öldürdü Miras kavgası kanlı bitti: Amcası, yengesi ve kuzenini öldürdü         
01:50
Acılı evlat, mahkemede her şeyi bir bir anlattı! Eşini öldüren koca, kılık değiştirip yangın merdiveninden kaçmış Acılı evlat, mahkemede her şeyi bir bir anlattı! Eşini öldüren koca, kılık değiştirip yangın merdiveninden kaçmış         
00:58
Çalıntı Ferrari ile başı dertte olan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilgili bomba iddia: Her şeyi sahte Çalıntı Ferrari ile başı dertte olan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilgili bomba iddia: Her şeyi sahte         
22:34
Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu         
21:42
Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı         
20:22
İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak         
18:22
Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi         
18:18
İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu         
17:18
Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı         
16:29
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı         
16:18
9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı 9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2021 11:08:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Attan düşerek ağır yaralanan jokeyden iyi haber - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement