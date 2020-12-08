Attan düşerek yaralanan genç İki deli bir araya geldik - Son Dakika

ADANA'da bindiği atın huysuzlanması nedeniyle düşerek yaralanan Vehbican Girgeç (20), 'Pişman değilim. Yine binerim. Atımız genç, kanı da hızlı. Benim de kanım hızlı, iki deli bir araya gelince samanlık seyran oldu dedi.

Merkez Çukurova ilçesi Salbaş Mahallesi'ndeki bir at çiftliğinde çalışn Vehbican Girgeç, çiftliğe gelen misafirler için atı hazırlamak istedi. Ata binerek bir süre giden Girgeç, hayvanın huysuzluk yapması sonucu düşerek hafif yaralandı. Gencin attan düştüğü anlar, arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sağlık durumu iyi olan Girgeç, yaşadıklarını şöyle anlattı'Misafirler geldi ve ata binmek istediler. Ben de misafirlere, nasıl bineceklerini göstermek için atı hazırladım. Ata aceleyle bindim ve hızlanmasını istedim. Bu duruma rahatsız olduğu için beni üzerinden attı. Çok şükür fazla bir hasar almadım. Sadece hafif bir kol çıkıklığı var.?

Bu olayın, ata binmesini etkilemeyeceğini hatırlatan Girgeç, 'Bana 'pişman mısın' diye soracak olursanız, pişman değilim, 'yine biner misin' deseler evet binerim. Halkımız, genellikle ata binmekten düşme korkusuyla kaçınıyor. Cesaretli olmak lazım. Atımızı acele ettirdiğim için beni düşürdü, canı sağ olsun' diye konuştu.