Attığı bir taşla 8 katlı ağır hasarlı binayı böyle yıktı

MALATYA - Malatya'da attığı bir taşla 8 katlı binayı yıkan vatandaş sosyal medyada gündem oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 11 ilden biri olan Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor.

4 Haziran Salı günü Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde 8 katlı ağır hasarlı bir binanın kontrollü yıkımı için hazırlık yapıldığı esnada ise yıkım işlemlerini gerçekleştiren firma yetkililerden Gökhan Kılıç'ın attığı bir taş sonrası bina büyük bir gürültü ile yıkıldı.

Binanın yıkılma anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alınırken, kentte taşma atmaları ile meşhur Akçadağlılara atıfta bulunarak sosyal medyada paylaşılan video gündem oldu.

Olayın Salı günü akşam saatlerinde meydana geldiğini aktaran Gökhan Kılıç görüntülerde taş atan kişinin Akçadağlı olmadığını belirterek, "Bölgede yıkım çalışması yaparken iş makinesinin makası ile binanın kolonlarını kestikten sonra elime bir taş alarak binanın camlarına attım buda ses dalgalarına neden oldu ve bina yıkıldı. Bu sırada vatandaşlar kayıt almış alınan video üzerine de Akçadağlı olduğum yazılarak sosyal medyada paylaşılmış ben Elazığlıyım. Malatya'da yıkım işlemlerimiz sürüyor. Bu tür binalar ağır hasarlı olduğu için korna sesi ile de yıkıla biliyor" diye konuştu.