Attığı çöpleri kameraya yakalanınca böyle geri topladı - Son Dakika
Üye Girişi

Attığı çöpleri kameraya yakalanınca böyle geri topladı

20.07.2022 18:34

Attığı çöpleri kameraya yakalanınca böyle geri topladı Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı Muğla'nın Bodrum ilçesinde konteynerlerin yanına çöplerini atan şahıs, kameralarla tespit edilince attığı çöpleri geri topladı.

Attığı çöpleri kameraya yakalanınca böyle geri topladı

Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde konteynerlerin yanına çöplerini atan şahıs, kameralarla tespit edilince attığı çöpleri geri topladı.

Konacık Mahallesi'nde çöp konteynerlerinin bulunduğu bölgeye kapalı kasa kamyonetle gelen bir şahıs, kameralar tarafından görüntülendiğinden habersiz atıklarını konteynerlerin önüne boşalttı. Ardından fırça ile kamyonetinin içindeki kalan atıkları konteynerlerin önüne süpürüp bölgeden ayırıldı.

Bodrum Belediyesince kamera ile tespit edilen şahsa, attığı atıklar geri toplatıldı, hakkında yasal işlem yapıldı. Kamera ile kayıt altına alınan görüntüler, sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Bodrum Belediyesi tarafından yapılan açıklamada konu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Bodrum'a zarar vermek isteyenlere karşı mücadelemizi, teknolojik sistemlerimizle de sürdürüyoruz.

YORUMLAR
500
Muhtar, tankerle su dağıttı Muhtar, tankerle su dağıttı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Bodrum'da incelemelerde bulundu Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Bodrum'da incelemelerde bulundu
Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Attığı çöpleri kameraya yakalanınca böyle geri topladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:15 Otobüs durağında bekleyen kadına cinsel organını gösteren FETÖ'den ihraç edilen eski polis tutuklanarak demir parmaklıkların arkasına yollandı
18:13 Arda Güler'in sözleşmesinde dikkat çeken detay: 1500 dakika forma giyerse 17,5 milyon euro, giymezse 5 milyon euroya serbest kalabilecek
17:58 Ukrayna-Rusya savaşında inanılmaz olay! Kurşunların hedefi olan Ukrayna askeri, cebindeki akıllı telefon sayesinde ölümden döndü
17:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesinin cenazesine katıldı
17:37 İYİ Parti lideri Meral Akşener'den 'fındık' mesajı: En az 74 lira olmalı
17:14 Her gören "Satılık mı?" diye soruyor! 150 bin lira masraf yaptığı 1976 model Hacı Murat'ı ayda sadece bir kez kullanıyor
17:06 Endonezya'da halk kabus dolu günler yaşıyor: Havaların ısınması sonucu gün yüzüne çıkan pitonlar büyük korku salıyor
17:02 Ali Koç ile Mesut Özil, ayrılık sonrası ilk kez cenazede karşılaştı
16:59 1975'ten bu yana en sıcak günleri yaşayan İspanya'da sıcak hava dalgası sebebiyle en az 500 kişi yaşamını yitirdi
16:48 AB tutuştu! Gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltması istendi: Rusya üzerimizde baskı kurmaya çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 18:41:41. #1.13#
SON DAKİKA: Attığı çöpleri kameraya yakalanınca böyle geri topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement