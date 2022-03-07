Attığı tokat arkadaşını öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Attığı tokat arkadaşını öldürdü

07.03.2022 14:27
Attığı tokat arkadaşını öldürdü

Edirne'de arkadaşının attığı tokat sonucu bayılan Mehmet Ramiz Nevrekop, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edirne'de arkadaşının attığı tokat sonucu bayılan Mehmet Ramiz Nevrekop, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Edirne Saraçlar Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre restoranda koruma görevlisi olan Özkan Makas, kendisine yapılan şaka nedeniyle arkadaşı Mehmet Ramiz Nevrekop'a (44) tokat attı. Tokat yiyen şahıs bir anda yere yığılması sonucu hastaneye kaldırıldı. O anlar ise sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 16 Şubat'tan bu yana yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ramiz Nevrekop doktorlar tarafından yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Daha sonra olayla ilgili soruşturma başlatan emniyet ekipleri Özkan Makas'ı gözaltına aldı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Makas, ifadesinde arkadaşı Nevrekop'un montunun rengiyle ilgili yaptığı şakalara sinirlenmesi sonrası tokat attığını belirtmişti. Nevrekop'un kentteki bir motosiklet kulübünün başkanlığını da yürüttüğü öğrenildi. - EDİRNE

Attığı tokat arkadaşını öldürdü
Attığı tokat arkadaşını öldürdü
Attığı tokat arkadaşını öldürdü
Attığı tokat arkadaşını öldürdü
Attığı tokat arkadaşını öldürdü
Attığı tokat arkadaşını öldürdü
Attığı tokat arkadaşını öldürdü
Attığı tokat arkadaşını öldürdü

YORUMLAR
500
Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi sınırda yakalandı Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi sınırda yakalandı Trakya'da vaka sayılarındaki düşüş sürüyor Trakya'da vaka sayılarındaki düşüş sürüyor EDİRNE'DE SAHTE 138 BİN 250 DOLAR ELE GEÇİRİLDİ EDİRNE'DE SAHTE 138 BİN 250 DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Saraçlar Caddesi, Edirne, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Attığı tokat arkadaşını öldürdü - Son Dakika


Son Dakika
14:26 Göz dolduran fedakarlık! Ukraynalılara yardım etmek için kalmayacakları evleri kiralıyorlar!
11:41 Başkent bugün düşer mi? Rus tankları Kiev merkezine ilerliyor, Kiev'de barikatlar güçlendiriliyor!
14:17 Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler Manchester City ile Sporting Lizbon maçını yönetecek
14:13 Son Dakika! Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün saat 15.00'te Belarus sınırında 3. kez görüşecek!
14:05 En çok vaka hangi ilimizde? Bakan Koca, haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
13:53 Demet Özdemir ve Tuba Büyüküstün'den Ahmet Hakan'a sağlı sollu salvolar: Hadsiz! Saygılı ol!
13:52 Mart, kazma kürek yaktıracak! Bir uyarı da AKOM'dan geldi: 1987'den sonra en kuvvetli kar yağışı yolda
13:48 Ukrayna'dan yürek parçalayan görüntüler! Ülkeden kaçmak isteyen insanlar tren istasyonunu doldurdu
13:40 Ali Koç'un dev maça gelmeme nedeni anlaşıldı! Almanya'ya giderek Löw'le görüşmüş
13:28 Amerikalı aktör Sean Penn, Zelenski'yle yaptığı görüşmeyi anlattı: Ondan çok etkilendim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 14:35:54. #1.12#
SON DAKİKA: Attığı tokat arkadaşını öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement