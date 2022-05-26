ATTIKLARINI 12'DEN VURAN 17 SPORCU, 3 YILDA 430 MADALYA VE 85 KUPA ALDI

ERZİNCAN Havalı-Ateşli Tabanca ve Tüfekspor'un 17 sporcusu, son 3 yılda düzenlenen ulusal müsabakalarda 430 madalya ve 85 kupa kazandı. Elektronik sistemlerle donatılan poligonda haftanın 6 günü, 5 saat atış yapan sporcular dünya ve olimpiyat şampiyonluklarını hedefliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 1994 yılında kurulan Erzincan Havalı-Ateşli Tabanca ve Tüfekspor, poligon olmaması nedeniyle bir dönem faaliyetini durdurdu. 2008 yılında yapılan poligonun hizmete girmesiyle kulüp, sporcu yetiştirmeye başladı. Gençlerin ilgi gösterdiği ve atıcılık takımı olarak da bilinen Erzincan Havalı-Ateşli Tabanca ve Tüfekspor, katıldığı müsabakalarda başarılı sonuçlar aldı. Takım, 2019'dan beri düzenlenen havalı ve ateşli silah müsabakalarında, 17 sporcusuyla 430 altın, gümüş, bronz madalya ile 85 kupa kazandı.

Antrenör Tuğrul Karanlık ve Nurefşan Polat'ın çalıştırdığı atıcılık takımının başarılı sonuçlar almasıyla sporcu sayısında da artış oldu. Lisanslı sporcu sayısı 52'ye çıktı. Özellikle kadınlar atıcılığa büyük ilgi gösterdi. Kadın sporcu sayısının 32 olduğu atıcılık takımında yeni hedef, ulusal ve uluslararası müsabakalarda şampiyonluklar. Haftanın 6 günü elektronik sistemlerle donatılan poligonda antrenman yapan sporcuları çalıştıran antrenör Tuğrul Karanlık, hatırı sayılacak başarı elde ettiklerini söyledi.

Başta İl Gençlik Spor Müdürlüğü olmak üzere Erzincan halkından destek gördüklerini ifade eden Tuğrul Karanlık, yeni hedeflerinin uluslararası müsabakalarda madalya almak olduğunu belirtti.

İLK HEDEF DÜNYA KUPASI

Antrenör Nurefşan Polat ise sporcularını Azerbaycan'da yapılacak dünya kupasına hazırladıklarını bildirdi. Çalışmalarını buna göre yaptıklarını kaydeden Polat, "Azerbaycan'da yapılacak dünya kupasının ardından Çin'de düzenlenecek Üniversitelerarası Dünya Şampiyonası var. Ardından Akdeniz Oyunları. Sporcularımız bu müsabakalara yoğun bir tempo ile hazırlanıyor. İnşallah ülkemizi ve Türk bayrağımızı gittiğimiz yerlerde çok iyi bir şekilde temsil edeceğiz" diye konuştu.

20'DEN FAZLA MADALYAM VAR

Atıcılığa 2016 yılında başladığını belirten Elif Zeynep Geçim (19), çok sevdiği sporda 20'den fazla madalya kazandığını söyledi. Milli takıma da seçildiğini belirten Geçim, hedefinin olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek olduğunu belirtti.

2024 PARİS'E KATILACAK

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü son sınıf öğrencisi Yusuf Karabina (24), müsabakalarda büyük çoğunluğu birincilik olmak üzere 25'ten fazla madalya aldığını belirtti. Son katıldığı müsabakada olimpiyat kotası elde ettiğini ve 2024'te Paris'te düzenlenecek olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edeceğini anlatan Karabina, "Çok sayıda madalyam ve başarı derecem var. Ülkemi uluslararası müsabakalarda, 2024 olimpiyatlarında temsil ederek oralarda da madalya kazanmak istiyorum" dedi.