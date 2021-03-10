Attila Szalai: Her geçen gün kendimizi geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz

Fenerbahçeli futbolcu futbolcusu Attila Szalai, "Bazen istemediğimiz sonuçlar, puan kayıpları oluyor. Biz her zaman en iyi performans için çalışıyoruz" dedi.

Sarı-lacivertli ekibin Macar futbolcusu Attila Szalai, FB TV'ye açıklamalarda bulundu. Konya deplasmanından çok önemli bir 3 puan aldıklarını belirten Macar oyuncu takımdaki aile ortamına vurgu yaptı. Szalai, "Çok önemli bir üç puandı. Takımın saha içi performansı da iyiydi. Böyle devam etmeliyiz, çünkü önümüzde zorlu maçlar var. Bu zorlu karşılaşmalarda da aynı performansı göstererek devam etmeliyiz. Her maça çok iyi hazırlanıyoruz. 3 puan almak için en iyisini vermeye çalışıyoruz. Tabii ki de bazen istemediğimiz sonuçlar, puan kayıpları oluyor. Biz her zaman en iyi performans için çalışıyoruz. Bundan sonra da böyle olacak. Amacımız sezonu şampiyonlukla bitirmek. Her gol sonunda tüm takım arkadaşlarımızla birlikte sevinç yaşıyoruz. Her oyuncu, takım arkadaşının iyi performansına seviniyor. Zaten bu da aile ortamının güzelliğini gösteriyor. Gol atmayan oyuncular da kendileri gol atmış gibi seviniyorlar. Bu takım için çok önemli. Her geçen gün kendimizi geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz" dedi.