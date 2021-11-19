Üye Girişi
Attila Szalai: "Heyecanlıyız ve bu derbi bizler için önemli" - Son Dakika

Attila Szalai: "Heyecanlıyız ve bu derbi bizler için önemli"

19.11.2021 17:39
Attila Szalai: "Heyecanlıyız ve bu derbi bizler için önemli"

Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai, derbi maçına hazır olduklarını vurgulayarak, takım olarak heyecanla pazar gününü beklediklerini söyledi.

Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai, derbi maçına hazır olduklarını vurgulayarak, takım olarak heyecanla pazar gününü beklediklerini söyledi.

Macar stoper Attila Szalai, pazar günü oynanacak Galatasaray derbi maçı öncesi kulüp televizyonuna konuştu.

Hazırlıklarla ilgili bilgiler veren Szalai, "Derbi haftasındayız ve iyi bir şekilde hazırlandığımızı düşünüyorum. Sabırsızlıkla derbi saatini, maçı bekliyoruz. Bu süreç itibarıyla antrenmanlarımız biraz daha farklı, çünkü çoğu oyuncu milli takımdaydı. Farklı zamanlarda buraya geldiler. Ben de son iki hafta milli takımdaydım. Salı günü İstanbul'a geldim, dün de takımla antrenmana çıktım. Bazı takım arkadaşlarımız yolculuklarının uzunluğundan dolayı toparlanma süreçleri daha farklı seyrediyor. Şu an itibariyle çok mutluyum. İyi bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

"HERKES PAZAR GÜNÜ OYNANACAK DERBİ İÇİN FAZLASIYLA HAZIR"

Derbiye hazır olduğunu söyleyen Attila Szalai, "Ben kendimi iyi hissediyorum. Mutlu olduğumu söyleyebilirim. Söylediğim gibi daha önce bu derbilerde oynama imkanım vardı. Aynı şekilde fiziksel ve mental anlamda kendimi iyi hissettiğimi söyleyebilirim. Hazırlıklarımız iyi gidiyor. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Taktiksel hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bunu yanında mental hazırlık da çok önemli. Hedefimizin ne olduğunu ve sahada ne yapmamız gerektiğini iyi bilmemiz gerekiyor. Bence herkes pazar günü oynanacak derbi için fazlasıyla hazır" şeklinde konuştu.

"TAKIM DERBİNİN ÖNEMİNİ GAYET İYİ BİLİYOR"

Szalai, takım olarak hazır olduklarını vurgulayarak:

"Takımdaki bazı oyuncular daha önce bu derbiyi oynamamış olsalar bile derbi tarihini çok iyi bildikleri için bu derbinin nasıl geçeceğini iyi biliyorlar. Ortada bir rekabet var ve bundan dolayı herkes bu derbinin önemini gayet iyi biliyor. Tabii ki takımımızda tecrübeli oyuncular çok fazla. Onlar da aynı şekilde yardımcı oluyorlar ve olumlu, güçlü bir iletişimle birbirimizi motive ettiğimizi düşünüyorum. Aynı şekilde bu tecrübeli oyuncular derbiyle ilgili ipuçları, tavsiyeler veriyorlar çünkü bu tip büyük maçlar her zaman stresi yüksek maçlardır ve bu verilecek tavsiyeler de stresi düşürecektir. Daha iyi odaklanmak adına bu tavsiyeler bence oldukça önemli. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum, bunların da yardımcı olacağını düşünüyorum. Takım olarak buradaki çalışanlar, teknik ekip, herkes iyi bir şekilde hazırlanıyor. Bu şekilde hazırlıklarımızı sürdürdüğümüzü söyleyebilirim."

"MUHTEŞEM BİR SONUÇ ALMAK İSTİYORUZ"

Derbiden iyi bir sonuç istediklerini aktaran Macar stoper, "Bir futbol oyuncusu olarak elbette ki yapmak istediğimiz şey daima adapte olmaktır, adaptasyondur. Tabii ki hazırlıklar aynı devam etmiyor. Şu anlamda aynı devam etmiyor; bazı oyuncularımız milli takıma gittiler ve takımları için maçlar oynadılar, bazı takım arkadaşlarım da burada kaldılar ve antrenmanlarına devam ettiler. Dolayısıyla bu anlamda farklılıklar olmuş olabilir. Ben şunu zannetmiyorum ki, bu ayrılık, bu ayrım işimizi zorlaştıracak. Ben öyle olacağını düşünmüyorum. Hepimiz şu an itibarıyla heyecanlıyız derbi maçı için. Biliyoruz ki bu derbi Türkiye'deki en büyük maç. Dolayısıyla bizler heyecanlıyız ve bu derbi bizler için önemli. Başarılı olmak istiyoruz, muhteşem bir sonuç almak istiyoruz ve buna yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Elbette ki derbi galibiyeti bizler açısından muhteşem bir his oluşturacaktır ve takıma da ivme kazandıracaktır. Bundan dolayı bana göre alacağımız galibiyet çok ama çok önemli. Ligde zorlu periyotlar yaşadık ve şu anda bir reaksiyon göstermek istiyoruz. Takım arkadaşlarım, buradaki herkes hedefi, ne yapmamız gerektiğini gayet iyi biliyor. Bu reaksiyon içinde atacağımız adım bir sonraki maç, Galatasaray maçı. Bizler başarılı olmak istiyoruz ve elbette ki bu maçı kazanmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

-İHA-

Attila Szalai: Heyecanlıyız ve bu derbi bizler için önemli

Galatasaray, Milli, Pazar, Derbi, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Attila Szalai: 'Heyecanlıyız ve bu derbi bizler için önemli' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden, bugün tüm yetkilerini Kamala Harris'e devredecek 17:51 ABD Başkanı Joe Biden, bugün tüm yetkilerini Kamala Harris'e devredecek Sosyal medyadaki fuhuş pazarlığı, siber devriyeye takıldı 17:47 Sosyal medyadaki fuhuş pazarlığı, siber devriyeye takıldı Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'ndan asgari ücret ve faiz açıklaması! 16:39 Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'ndan asgari ücret ve faiz açıklaması!
Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem 16:01 Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem Günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu yer görüntülendi 15:42 Günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu yer görüntülendi Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı! 15:18 Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı!
İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler 14:07 İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı 13:26 Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı

Son Dakika Haberleri
17:53 Paraya bile zam geldi! Döviz kurundaki artış sebebiyle 50 kuruşun maliyeti 83 kuruşa yükseldi
17:50 ABD Başkanı Joe Biden, bugün tüm yetkilerini Kamala Harris'e devredecek
17:04 Hepsi başka bir seçeneğe yöneldi! İşte MasterChef Türkiye'nin şeflerinden derbi tahminleri
17:02 Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Hacı Murat Yılmaz volkanik hareketlilikle ilgili açıklamalarda bulundu
16:59 Erzurum'daki deprem anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı
16:50 Son Dakika: Benzin, motorin ve oto gaza büyük zam
16:38 6 muhalefet partisi ekonomi konusunda harekete geçti
16:36 Son Dakika! Erzurum'daki 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra karayolunda heyelan yaşandı, yollar kapatıldı
16:29 Son Dakika! Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Altın kaç TL?
16:25 O Ses Türkiye final mi yapıyor? Acun Ilıcalı açıkladı
Paraya bile zam geldi! Döviz kurundaki artış sebebiyle 50 kuruşun maliyeti 83 kuruşa yükseldi Paraya bile zam geldi! Döviz kurundaki artış sebebiyle 50 kuruşun maliyeti 83 kuruşa yükseldi         
17:54
Aziz Yıldırım'ın büyük hayalini Ali Koç gerçekleştiriyor! Alexis Sanchez, Fenerbahçe'ye çok yakın Aziz Yıldırım'ın büyük hayalini Ali Koç gerçekleştiriyor! Alexis Sanchez, Fenerbahçe'ye çok yakın         
17:51
FIFA 22, Steam'de %40 indirime girdi! FIFA 22, Steam'de %40 indirime girdi!         
17:28
Çiftçilere yönelik 107,5 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatmaya başladı Çiftçilere yönelik 107,5 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatmaya başladı         
16:14
İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz         
15:47
Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi         
15:36
Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor         
14:36
İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın         
13:37
Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu         
12:33
ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor         
12:19
Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı         
12:02
Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti         
11:30
Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de         
09:59
"Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti "Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti         
09:57
Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu         
08:58
Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı         
08:55
JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2021 18:02:58. #1.12#
SON DAKİKA: Attila Szalai: "Heyecanlıyız ve bu derbi bizler için önemli" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement