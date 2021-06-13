Attila Szalai: Mesut Özil, EURO 2020'de Türkiye ve Almanya dışında Macaristan'ı da destekleyecek

Macaristan, EURO 2020 F Grubu'nda Portekiz, Almanya ve Fransa'yla karşılacak. Grubun ilk maçı olan Macaristan-Portekiz mücadelesi öncesi Fenerbahçe'nin Macar savunmacısı açıklamalarda bulundu.
Ülkesinin önemli yayın organlarından Nemzeti'ye konuşan Szalai, Fenerbahçe'den takım arkadaşı Mesut Özil'in turnuvada Macaristan'ı destekleyeceğini söyledi. Szalai, "Mesut Özil, EURO 2020'den önce bana ve tüm ülkeme başarılar diledi. Ayrıca Türkiye ve Almanya dışında Macaristan'ı da destekleyeceğini söyledi." dedi.
Szalai, kendisi gibi Macar milli futbolcu olan babası hakkında gelen soruya ise, "Çok küçük yaşlardan itibaren bana diğer çocukların sahip olmadığı bilgileri verdi. Bana nasıl düzgünce antrenman yapabileceğimi gösterdi. Özel antrenmanlar yaptırdı. Ben çocukken bir anda boyum uzadı ve koordinasyon problemlerim vardı. Bunu hızlıca aşmamda babamın çok faydası oldu." şeklinde yanıt verdi.
EURO 2020'de Fransa, Portekiz ve Almanya ile aynı grupta yer almaları hakkında da konuşan Szalai, "Kusursuz olmamız lazım, hem fiziksel hem de mental açıdan. Maçlar stadyumumuzda olacak ve fantastikler. Onların desteğine karşılık vermemiz lazım." ifadesini kullandı.
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