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Fenerbahçe-HJK Helsinki maçına doğru - Son Dakika

Fenerbahçe-HJK Helsinki maçına doğru

18.08.2021 16:10
Fenerbahçe-HJK Helsinki maçına doğru, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, ikinci maç öncesinde avantajlı bir sonuç elde etmek istediklerini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, ikinci maç öncesinde avantajlı bir sonuç elde etmek istediklerini söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Portekizli teknik adam, 5 sene sonra yeniden burada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Takım olarak iyi bir futbol oynadıklarını ancak fiziksel olarak güçlü ve organize bir ekiple karşılaşacaklarını vurgulayan Pereira, "Ritim olarak bizden daha iyi durumdalar. Ligleri daha önce başladı. Rakibimize saygı duymamız gerekiyor. Kendi oyunumuzu ortaya koymalıyız. İkinci maç öncesinde avantajlı bir sonuç almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Forvetteki nicel eksikliğe karşı çözüm bulmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Pereira, "Yarın yapmamız gereken, kendi oyunumuz oynamak. Agresif, baskılı, topu tutan, topu kaybettiğinde reaksiyon gösteren bir takım olmak istiyoruz. Zor bir durum. İki oyuncunun da sakatlığı uzun sürecek. Oynayan futbolcularımız ellerinden geleni yapacaktır." diye konuştu.

Santrfor transferi konusunda yönetimin çok iyi çalıştığını aktaran deneyimli çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Modern futbolda artık aslında önemli olan taktik değil. Sistemler esnektir. 3-4-3 başlayıp bunu başka formasyonlara çevirebilirsiniz. Önemli olan futbolcuların bu davranışları iyi anlamaları. Toplu ve topsuz oyunda ne yapmamız, nasıl kontratak yapmamız gerektiğini iyi anlamaları lazım. Bunlar sistemden bağımsız anlamaları gereken şeyler."

Pereira, "Nasıl bir forvet istiyorsunuz?" sorusuna, "Gol atan, bitirici vuruşu iyi olan bir forvet istiyorum. Toplu, topsuz iyi oynayan, kuvvetli, dengeli, ofansif olarak bize zeka katacak oyuncular tercih ediyorum. Tüm oyuncularımın zeki ve futbolu bilen isimler olmalarını istiyorum çünkü ben güzel futbol oynamayı seviyorum." yanıtını verdi.

Futbolda hatalar olabileceğini ve ligde Adana Demirspor karşısında savunma hataları yaptıklarını aktaran Pereira, elinde sihirli bir değnek olmadığını, hafta hafta seviyelerini artırarak istikrarlı bir takım olacaklarına inandığını dile getirdi.

Başkan Ali Koç'a çok çalışma sözü verdiğini anlatan Pereira, Samatta'nın öz güven kaybını kendi içinde yenmesi gerektiğini, bunu yapınca çok fazla gol atacağına inandığını da vurguladı.

Szalai: "Uluslararası alanda da başarılı olmak istiyoruz"

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, lig ve kupanın yanında Avrupa'da da başarı kazanmak istediklerini kaydetti.

HJK Helsinki karşılaşması öncesi heyecanlı ve sabırsız olduklarını belirten Szalai, "Uzun zaman sonra taraftarımızın önünde oynayacağız. Lig ve kupanın yanında uluslararası alanda da başarılı olmak istiyoruz. Yarın da bunun ilk adımı. Sistemimiz değişti ama iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bu sisteme iyi adapte olduk. Sadece savunma değil tüm takım olarak. Teknik ekibimiz ve hocamız çok iyi iş çıkarıyorlar." diye konuştu.

Her gün geliştiklerini ve iyi yolda olduklarını düşündüğünü anlatan Szalai, açıklamasını sarı-lacivertli taraftarlara ilişkin sözleriyle tamamladı:

"Taraftarın beni beğenmesinden dolayı çok mutluyum. Her gün elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Taraftarın bize inanılmaz desteğinin herkes farkında. Hedeflerimiz belli, mümkün olduğunca başarılı olup kupalar kazanabilmek. Uzun bir süredir taraftarlardan uzakta kalmıştık. Heyecanlıyız, sonunda tribüne dönüyorlar. Ben Avrupa Şampiyonası'nda tamamen dolu tribünlere karşı oynamıştım. Bu arenanın atmosferini görmek için de sabırsızlanıyorum."

Fenerbahçe-HJK Helsinki maçına doğru
Fenerbahçe-HJK Helsinki maçına doğru
Fenerbahçe-HJK Helsinki maçına doğru
Fenerbahçe-HJK Helsinki maçına doğru

Fenerbahçe, Play Off, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe-HJK Helsinki maçına doğru - Son Dakika Spor


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