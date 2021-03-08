Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe formasıyla siftah yaptı
08.03.2021 20:26
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 23 yaşındaki iki futbolcusu Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel, sarı-lacivertli forma altında ilk gollerini Konyaspor deplasmanında attı.
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde transfer ettiği iki genç oyuncusu Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel siftah yaptı. 23 yaşındaki iki oyuncu Sarı-Lacivertli forma altında ilk gollerini Konyaspor deplasmanında kaydetti. Szalai takımını öne geçiren golü atarken, Osayi de farkı 2'ye çıkardı.
21 MAÇTA 3 GOL ATMIŞTI
Szalai, Apollon takımında biri UEFA Avrupa Ligi'nde olmak üzere 3 gol atmıştı. Bright Osayi-Samuel ise QPR takımında 21 lig maçında yine 3 gole imza atmıştı
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