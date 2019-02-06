Son Dakika Haberleri: Attso'dan Arnavutluk'ta Engellilere Yardım

Attso'dan Arnavutluk'ta Engellilere Yardım

1 saat önce

Arnavutluk-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası (ATTSO) Kadın Girişimciler Grubu tarafından ülkedeki ihtiyaç sahibi engellilere gıda yardımında bulunuldu.

Attso'dan Arnavutluk'ta Engellilere Yardım, System.String[]
Arnavutluk- Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası (ATTSO) Kadın Girişimciler Grubu tarafından ülkedeki ihtiyaç sahibi engellilere gıda yardımında bulunuldu.

Arnavutluk Engelli Çocuklar ve Aileleri Derneğine yapılan yardım kapsamında düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük'ün eşi Ayşegül Erdal Yörük de katıldı.

Grubun Onursal Başkanı da olan Ayşegül Erdal Yörük, burada yaptığı konuşmada, kadın ve çocuklar için her zaman desteğe ve yardıma hazır olduklarını söyledi.

ATTSO Kadın Girişimciler Grubu olarak Arnavut kadınları ile el ele daha büyük projeler yapacaklarını dile getiren Yörük, "Bu projelerimizde en büyük destekçimiz her zamanki gibi Türkiye Cumhuriyeti Tiran Büyükelçiliği. Çok gururluyuz, mutluyuz. İnşallah hep beraber güzel projelerde el ele olacağız." dedi.

Arnavutluk Engelli Çocuklar ve Aileleri Derneği Başkanı Shefqet Taku da Türkiye'nin kardeş ve dost halk olarak gördüğü Arnavutlara asırlardır yardım ettiğini belirtti.

İki milletin kalplerinin bir ve bölünmez olduğunu vurgulayan Taku, "Arnavut-Türk dostluğu asırlar ve nesiller boyunca yaşasın. Türk halkı, Türk büyükelçiliği, Türk hükümeti ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kardeş ve dost Arnavut halkına olan ilgisinden dolayı teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

Yardım kapsamında ihtiyaç sahiplerine 100 adet gıda paketi dağıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:39 Kaynak: AA

Türkiye, Arnavutluk, Güncel
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