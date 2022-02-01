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ATUDER, Bilmecelerle Acil Tıp Yarışması düzenleniyor - Son Dakika

ATUDER, Bilmecelerle Acil Tıp Yarışması düzenleniyor

01.02.2022 13:19
ATUDER, Bilmecelerle Acil Tıp Yarışması düzenleniyor

Acil Tıp Uzmanları Derneğince (ATUDER), ulusal ve uluslararası katılıma açık, Bilmecelerle Acil Tıp Yarışması düzenleniyor.

Acil Tıp Uzmanları Derneğince (ATUDER), ulusal ve uluslararası katılıma açık, Bilmecelerle Acil Tıp Yarışması düzenleniyor.

ATUDER tarafından, ilk kez düzenlenen ve başvuruları başlayan, Bilmecelerle Acil Tıp yarışması, ulusal ve uluslararası katılıma açık.

Sağlıkla ilgili okul mezunları veya sağlıkla ilgili okul öğrencilerinin katılabileceği yarışmaya başvurular bilmecelerleaciltip@gmail.com internet adresinden yapılabilecek.

Tıbbi bilmece sayısını arttırmak, bu konuda kitap çıkarmak ve tıp eğitiminde yeni bir bakış açısı kazandırmak amacıyla başlatılan yarışmaya son başvuru tarihi 5 Haziran.

Birinciye, 3 bin, ikinciye 2 bin ve üçüncüye ise bin lira ödül verilecek olan yarışmanın resmi sonuç duyurusu ise ekim ayında düzenlenecek 18. Ulusal Acil Tıp Kongresinde açıklanacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ATUDER, Bilmecelerle Acil Tıp Yarışması düzenleniyor - Son Dakika


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