Son Dakika Haberleri: ATV aracıyla çelik bariyerlere çarptı yaralandı
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ATV aracıyla çelik bariyerlere çarptı yaralandı

48 dakika önce

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

ATV aracıyla çelik bariyerlere çarptı yaralandı, System.String[]

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Çan Atatürk İlkokulu önünde Ercan T. yönetimindeki 17 AAG 872 plakalı ATV motosiklet okul saatleri dışında kapalı olarak bulunan çelik bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan motosikletin altında kalan Ercan T.'nin üzerindeki ATV motosiklet çevreden gelen vatandaşların yardımıyla kaldırıldı. 112 ekipleri yaralıya olay yerindeki müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırdılar. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:46 Kaynak: İHA
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