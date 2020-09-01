ATV'den çıkan yangın 3,5 dönümlük alanı yaktı - Son Dakika

ATV'den çıkan yangın 3,5 dönümlük alanı yaktı

ATV'den çıkan yangın 3,5 dönümlük alanı yaktı Karabük'te arızalı ATV aracın motorundan çıkan yangın nedeniyle 3,5 dönümlük alan yandı.

ATV'den çıkan yangın 3,5 dönümlük alanı yaktı KARABÜK - Karabük'te arızalı ATV aracın motorundan çıkan yangın nedeniyle 3,5 dönümlük alan yandı. Edinilen bilgiye göre, Kılavuzlar Mahallesi ile Karabük Üniversitesi Demir Çelik Kampüsü arasındaki ormanlık alanda bulunan ve arızalı olan ATV motorunda yangın çıktı. Alevler otluk alana sıçrarken, dumanları gören çevredekiler polise ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine Karabük Orman İşletme Müdürlüğü ve Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Tarım arazisinde etkili olan yangın daha sonra ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kızılçam ağaçlarının bulunduğu alana sıçramadan söndürüldü. Yangında 1,5 dönümlük ormanlık alan ile 2 dönümlük tarım arazisi yandı. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri ormanlık alanda incelemede bulunurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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