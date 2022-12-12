4 çocuk annesi ve 3 torun sahibi kadın 7 çocuklu adama kaçtı! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine ilginç anlar yaşandı - Son Dakika
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4 çocuk annesi ve 3 torun sahibi kadın 7 çocuklu adama kaçtı! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine ilginç anlar yaşandı

13.12.2022 00:08

4 çocuk annesi ve 3 torun sahibi Emine'nin 7 çocuklu Battal isimli şahısla birlikte kaçtığını söyleyen Hüseyin, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Battal ile yüzleşti. Mağdur eşin, "Başka birileri de senin karını alsa 7 çocuktan sonra olur mu bu iş?" sorusu üzerine suçlamaların odağındaki Battal telefonu kapattı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Hüseyin isimli şahıs, 4 çocuklu eşinin TikTok'tan tanıştığı Battal isimli şahısla aşk yaşadığını öne sürdü.

"TİKTOK'TAN TANIŞIP KANDIRDI"

Eşiyle ilişkisini anlatan Hüseyin, "25 senedir evliyim, 4 çocuğumuz var, 3 torunumuz var. Hiçbir sıkıntımız yoktu. 29 Kasım'da kayboldu. Yanında giderken de 3 bilezik götürmüş gitmiş. Bilezikler de 60 bin TL değerinde. TikTok'ta tanıştığı Battal denen kişi kandırdı. Başına bir sıkıntı gelecek diye buraya geldim ben de" dedi.

"BATTAL'IN EŞİ MESAJ ATTI"

Açıklamalarının devamında Hüseyin, Battal isimli şahsın karısının, eşine mesaj attığını ve bu mesajları gördüğünü belirterek "Battal'ın eşi benim eşime mesaj atmış. Sen ahlaksızsın, bu yaştan sonra nasıl benim eşimle konuşuyorsun diye. Karısı da biliyor, bu durumdan rahatsız. Battal'ın 7 tane çocuğu varmış, torun sahibi adam. Ben eşimle ne işi var bu adamın" şeklinde konuştu.

CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİLER

Öte yandan bu açıklamaların ardından Battal isimli şahıs canlı yayına bağlandı. Müge Anlı'nın Battal Bey, siz resmi nikahlı evli misiniz, karınız boşanacak mı?" sorusuna "Evliyim, boşanırsa boşanır, boşanmazsa bakacağız" dedi. Bu cevabın üzerine Müge Anlı "Sizin videonuza bir tek Emine mi yorum yaptı" şeklinde soru sorunca Battal, "Evet abla, evet, evet" dedi. Mağdur eşin "Başka birileri de senin karını alsa 7 çocuktan sonra olur mu bu iş" sorusunu sorması üzerine ise Battal telefonu kapattı.

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Müge Anlı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4 çocuk annesi ve 3 torun sahibi kadın 7 çocuklu adama kaçtı! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine ilginç anlar yaşandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4 çocuk annesi ve 3 torun sahibi kadın 7 çocuklu adama kaçtı! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine ilginç anlar yaşandı - Son Dakika
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