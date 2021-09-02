ATV ile carettaları ezdiği iddiasıyla yakalanan 2 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

ATV ile carettaları ezdiği iddiasıyla yakalanan 2 kişi serbest bırakıldı

Yakalanan şüphelilere ait ATV lastikleri sahildeki lastik izleriyle eşleşmedi

ANTALYA - Manavgatta bir caretta gönüllüsünün yaralanması ve 16 caretta yavrusunun ölümüyle ilgili olarak sahilde ATV ile görüntelere yansıyan İbrahim İşbilir ve Bilal Belen isimli 2 şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı. Geceyi Merkez Karakolunda geçiren İşbilir ve Belen, müracaat savcılığı tarafından adli kontrol istemiyle sevk edildiği Manavgat Sulh Ceza Mahkemesince serbest bırakıldılar. Diğer taraftan, boğaz sahilinde ölü caretta yavrularının bulunduğu iddia edilen yerde jandarma ekiplerince yapılan incelemelerde, tekerlek izlerinin İşbilir ve Belen'in ATV'lerine ait olmadığı belirlendi.

Salı gecesi Antalya'nın Manavgat ilçesi Boğaz Mevkiinde mendirek yakınlarında meydana gelen olayda Caretta gönüllüsü olarak Avusturya'dan Türkiye'ye gelen Stefan Feuchtinger caretta yuvalarının bulunduğu bölgede seyir halindeki ATV'leri durdurmak isterken kolundan ve ayağından yaralanırken, DEKAFOK Başkanı Seher Akyol 2 ATV'nin geçtiği bölgede 16 adet caretta yavrusunun ezilmek suretiyle öldüğünü açıklamıştı.

Avusturyalı Stefan Feuchtinger ve DEKAFOK Başkanı Seher Akyol'un şikayeti üzerine ATV'lerle mendirek bölgesine girdikleri belirlenen İbrahim İşbilir ve Bilal Belen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakoluna bağlı ekipler tarafından yakalandı. Geceyi karakolda geçiren İşbilir ve Belen, işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesine çıkarıldı. Müracaat savcılığı tarafından adli kontrol istemiyle Manavgat Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen Belen ve İşbilir mahkeme tarafından serbest bırakıldılar.

"Suçlamaları kabul etmiyoruz"

Olay gecesi enişte-kayın birlikte ATV'lerle Boğaz mevkiine gittiklerini, sahilden mendireğe kadar gittiklerini belirten İbrahim İşbilir ve Bilal Belen, "Biz karanlıkta hiçbir tabela görmedik. Buraya girmenin yasak olduğuna dair de bilgimiz yok. Mendirekten geri dönerken hızla gelen bir ATV'den inenler bize el kol hareketi yaparak bağırıp çağırmaya başladı. Onlarla tartışıp, başımızı belaya sokmamak için oradan uzaklaşmak istedik. Birisi ATV'leri durdurmak isterken ATV'nin tekerinin üzerine düştü. Biz oradan uzaklaşıp evimize geldik. Sabah aslı astarı olmayan bir çok suçlamayla karşılaştık. Geceyi jandarmada geçirdik. Sabah sosyal medyada hakkımızda linç girişimiyle karşılaştık. Biz kesinlikle kimseye çarpmadık ve caretta çiğnemedik. Zaten jandarma tarafından yapılan keşifte de carettaları bizim ATV'lerimizin çiğnemediği ortaya çıktı. Bizler evinde hayvan besleyen işyerinde hayvanlara su ve yem verecek kadar hayvan severiz. Haksız suçlamaların aslı astarının olmadığı mahkeme tarafından da kabul gördü. Bizim kesinlikle suçumuz yok" diye konuştular.