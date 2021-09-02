Üye Girişi
ATV ile carettaları ezdiği iddiasıyla yakalanan 2 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

ATV ile carettaları ezdiği iddiasıyla yakalanan 2 kişi serbest bırakıldı

02.09.2021 16:33

ATV ile carettaları ezdiği iddiasıyla yakalanan 2 kişi serbest bırakıldı Yakalanan şüphelilere ait ATV lastikleri sahildeki lastik izleriyle eşleşmedi Manavgatta bir caretta gönüllüsünün yaralanması ve 16 caretta yavrusunun ölümüyle ilgili olarak sahilde ATV ile görüntelere yansıyan İbrahim...

ATV ile carettaları ezdiği iddiasıyla yakalanan 2 kişi serbest bırakıldı

Yakalanan şüphelilere ait ATV lastikleri sahildeki lastik izleriyle eşleşmedi

ANTALYA - Manavgatta bir caretta gönüllüsünün yaralanması ve 16 caretta yavrusunun ölümüyle ilgili olarak sahilde ATV ile görüntelere yansıyan İbrahim İşbilir ve Bilal Belen isimli 2 şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı. Geceyi Merkez Karakolunda geçiren İşbilir ve Belen, müracaat savcılığı tarafından adli kontrol istemiyle sevk edildiği Manavgat Sulh Ceza Mahkemesince serbest bırakıldılar. Diğer taraftan, boğaz sahilinde ölü caretta yavrularının bulunduğu iddia edilen yerde jandarma ekiplerince yapılan incelemelerde, tekerlek izlerinin İşbilir ve Belen'in ATV'lerine ait olmadığı belirlendi.

Salı gecesi Antalya'nın Manavgat ilçesi Boğaz Mevkiinde mendirek yakınlarında meydana gelen olayda Caretta gönüllüsü olarak Avusturya'dan Türkiye'ye gelen Stefan Feuchtinger caretta yuvalarının bulunduğu bölgede seyir halindeki ATV'leri durdurmak isterken kolundan ve ayağından yaralanırken, DEKAFOK Başkanı Seher Akyol 2 ATV'nin geçtiği bölgede 16 adet caretta yavrusunun ezilmek suretiyle öldüğünü açıklamıştı.

Avusturyalı Stefan Feuchtinger ve DEKAFOK Başkanı Seher Akyol'un şikayeti üzerine ATV'lerle mendirek bölgesine girdikleri belirlenen İbrahim İşbilir ve Bilal Belen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakoluna bağlı ekipler tarafından yakalandı. Geceyi karakolda geçiren İşbilir ve Belen, işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesine çıkarıldı. Müracaat savcılığı tarafından adli kontrol istemiyle Manavgat Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen Belen ve İşbilir mahkeme tarafından serbest bırakıldılar.

"Suçlamaları kabul etmiyoruz"

Olay gecesi enişte-kayın birlikte ATV'lerle Boğaz mevkiine gittiklerini, sahilden mendireğe kadar gittiklerini belirten İbrahim İşbilir ve Bilal Belen, "Biz karanlıkta hiçbir tabela görmedik. Buraya girmenin yasak olduğuna dair de bilgimiz yok. Mendirekten geri dönerken hızla gelen bir ATV'den inenler bize el kol hareketi yaparak bağırıp çağırmaya başladı. Onlarla tartışıp, başımızı belaya sokmamak için oradan uzaklaşmak istedik. Birisi ATV'leri durdurmak isterken ATV'nin tekerinin üzerine düştü. Biz oradan uzaklaşıp evimize geldik. Sabah aslı astarı olmayan bir çok suçlamayla karşılaştık. Geceyi jandarmada geçirdik. Sabah sosyal medyada hakkımızda linç girişimiyle karşılaştık. Biz kesinlikle kimseye çarpmadık ve caretta çiğnemedik. Zaten jandarma tarafından yapılan keşifte de carettaları bizim ATV'lerimizin çiğnemediği ortaya çıktı. Bizler evinde hayvan besleyen işyerinde hayvanlara su ve yem verecek kadar hayvan severiz. Haksız suçlamaların aslı astarının olmadığı mahkeme tarafından da kabul gördü. Bizim kesinlikle suçumuz yok" diye konuştular.

ATV ile carettaları ezdiği iddiasıyla yakalanan 2 kişi serbest bırakıldı
ATV ile carettaları ezdiği iddiasıyla yakalanan 2 kişi serbest bırakıldı
ATV ile carettaları ezdiği iddiasıyla yakalanan 2 kişi serbest bırakıldı
ATV ile carettaları ezdiği iddiasıyla yakalanan 2 kişi serbest bırakıldı
ATV ile carettaları ezdiği iddiasıyla yakalanan 2 kişi serbest bırakıldı
ATV ile carettaları ezdiği iddiasıyla yakalanan 2 kişi serbest bırakıldı
ATV ile carettaları ezdiği iddiasıyla yakalanan 2 kişi serbest bırakıldı

Manavgat, Jandarma, Antalya, Belen, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa ATV ile carettaları ezdiği iddiasıyla yakalanan 2 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Defne Samyeli sosyal medya hesabından duyurdu: Kovid pozitif olduğumu öğrendim 17:15 Defne Samyeli sosyal medya hesabından duyurdu: Kovid pozitif olduğumu öğrendim Adana'da yaşanan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı 17:09 Adana'da yaşanan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı Bağcılar'da korku dolu anların görüntüleri çıktı! Tartıştığı taksicinin arkasından kurşun yağdırmış 17:02 Bağcılar'da korku dolu anların görüntüleri çıktı! Tartıştığı taksicinin arkasından kurşun yağdırmış
Fenerbahçe'de, Arjantinli sağ bek Fabricio Bustos'un transferi an meselesi 16:56 Fenerbahçe'de, Arjantinli sağ bek Fabricio Bustos'un transferi an meselesi Müge Anlı'yı kızdıran olay! 38 yaşındaki kadın, 70 yaşındaki evli adama kaçtı 16:51 Müge Anlı'yı kızdıran olay! 38 yaşındaki kadın, 70 yaşındaki evli adama kaçtı Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Dedesinin cenazesine tül elbiseyle katıldı 16:23 Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Dedesinin cenazesine tül elbiseyle katıldı
Kim Milyoner Olmak İster yarışması ile tanınan akademisyen Başak Bozan, hayatını kaybetti 16:01 Kim Milyoner Olmak İster yarışması ile tanınan akademisyen Başak Bozan, hayatını kaybetti Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan krizine ilişkin konuştu: Türkiye ve Katar'ın tek başına üstleneceği iş değil 15:36 Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan krizine ilişkin konuştu: Türkiye ve Katar'ın tek başına üstleneceği iş değil

Son Dakika Haberleri
17:15 Defne Samyeli sosyal medya hesabından duyurdu: Kovid pozitif olduğumu öğrendim
17:06 3 kızını öldüren müezzinin, disiplinsiz hareketlerinden dolayı görev yerinin değiştiği ortaya çıktı
17:01 1 aydır aranan 14 yaşındaki çocuktan şaşırtan ifade: Çok sıkıldığım için kaçtım
16:55 Fenerbahçe'de, Arjantinli sağ bek Fabricio Bustos'un transferi an meselesi
16:52 İstanbul'da kiralık ev fiyatları adeta uçtu! Artık semt seçme lüksü kalmadı
16:50 Müge Anlı'yı kızdıran olay! 38 yaşındaki kadın, 70 yaşındaki evli adama kaçtı
16:43 Hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz'in sağlık durumu ile ilgili sevindirici haber geldi
16:22 Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Dedesinin cenazesine tül elbiseyle katıldı
16:19 Sözleşmesi feshedilen Diego Perotti, Fenerbahçe'yi tehdit etti: Yakında olanları bütün gerçeği ile anlatacağım
15:57 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB'ye Afganistan mesajı verdi: Parasını veriyoruz tutun' anlayışı olmaz
Kaleyi Altay'a kaptıran Uğurcan'dan Karadağ maçında olay tepki! Golün ardından takımı beklemeden gitti Kaleyi Altay'a kaptıran Uğurcan'dan Karadağ maçında olay tepki! Golün ardından takımı beklemeden gitti         
17:20
2 aylık bebeği bulunan kadın, eşinin silahıyla kendisini başından vurdu 2 aylık bebeği bulunan kadın, eşinin silahıyla kendisini başından vurdu         
17:13
3 kızını öldüren müezzinin, disiplinsiz hareketlerinden dolayı görev yerinin değiştiği ortaya çıktı 3 kızını öldüren müezzinin, disiplinsiz hareketlerinden dolayı görev yerinin değiştiği ortaya çıktı         
17:06
1 aydır aranan 14 yaşındaki çocuktan şaşırtan ifade: Çok sıkıldığım için kaçtım 1 aydır aranan 14 yaşındaki çocuktan şaşırtan ifade: Çok sıkıldığım için kaçtım         
17:02
İstanbul'da kiralık ev fiyatları adeta uçtu! Artık semt seçme lüksü kalmadı İstanbul'da kiralık ev fiyatları adeta uçtu! Artık semt seçme lüksü kalmadı         
16:52
6 yıl önce derede bulduğu elma ağacı kökünden şimdi 5 ton hasat elde ediyor 6 yıl önce derede bulduğu elma ağacı kökünden şimdi 5 ton hasat elde ediyor         
16:28
Sözleşmesi feshedilen Diego Perotti, Fenerbahçe'yi tehdit etti: Yakında olanları bütün gerçeği ile anlatacağım Sözleşmesi feshedilen Diego Perotti, Fenerbahçe'yi tehdit etti: Yakında olanları bütün gerçeği ile anlatacağım         
16:20
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB'ye Afganistan mesajı verdi: Parasını veriyoruz tutun' anlayışı olmaz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB'ye Afganistan mesajı verdi: Parasını veriyoruz tutun' anlayışı olmaz         
15:58
Doğal gaz faturası 5 bin 208 TL gelen vatandaş neye uğradığını şaşırdı Doğal gaz faturası 5 bin 208 TL gelen vatandaş neye uğradığını şaşırdı         
14:37
Evde oynarken stor perde boynuna dolanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Evde oynarken stor perde boynuna dolanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti         
14:32
Eşine minübüs çarpan Nuri Dede, hayat arkadaşının elini tutup dakikalarca adını sayıkladı Eşine minübüs çarpan Nuri Dede, hayat arkadaşının elini tutup dakikalarca adını sayıkladı         
14:25
Başından vurulmuş halde sağlık ocağına getirilen 20 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı Başından vurulmuş halde sağlık ocağına getirilen 20 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı         
14:13
20 bin nüfuslu ilçede kaymakamlık yapan Elif, kooperatif kurarak 55 kadını iş sahibi yaptı 20 bin nüfuslu ilçede kaymakamlık yapan Elif, kooperatif kurarak 55 kadını iş sahibi yaptı         
14:00
Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozunu takipçileri ile paylaştı Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozunu takipçileri ile paylaştı         
12:04
Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı         
09:19
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti         
09:16
Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma         
20:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2021 17:25:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ATV ile carettaları ezdiği iddiasıyla yakalanan 2 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement