ATV ile gezi ölümle bitti
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Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Kavşut köyünde meydana gelen ATV kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Sivas Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:53 Kaynak: İHA
'ın Suşehri
ilçesine bağlı Kavşut
köyünde meydana gelen ATV kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Suşehri ilçesine yaklaşık 35 km uzaklıkta bulunan Kavşut köyünde meydana geldi. Nurettin Uzun (66), ATV ile yayla gezisi dönüşünde direksiyon hakimiyetini kaybederek cami avlusu duvarına çarptı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, aracın arka kısmında oturan Mevlüt Uzun (59), ağır yaralandı. Yaralı, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uzun, burada yapılan müdahalelerin ardından Sivas'a sevk edildi. Hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
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