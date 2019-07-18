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ATV ile gezi ölümle bitti

55 dakika önce

Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Kavşut köyünde meydana gelen ATV kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

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Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Kavşut köyünde meydana gelen ATV kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Suşehri ilçesine yaklaşık 35 km uzaklıkta bulunan Kavşut köyünde meydana geldi. Nurettin Uzun (66), ATV ile yayla gezisi dönüşünde direksiyon hakimiyetini kaybederek cami avlusu duvarına çarptı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, aracın arka kısmında oturan Mevlüt Uzun (59), ağır yaralandı. Yaralı, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uzun, burada yapılan müdahalelerin ardından Sivas'a sevk edildi. Hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
Suşehri, Kavşut, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:53 Kaynak: İHA
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