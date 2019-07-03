Son Dakika Haberleri: ATV ile Kapadokya turuna ilgi
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ATV ile Kapadokya turuna ilgi

1 saat önce

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde macera tutkunu turistler, ATV motorla düzenlenen turlara ilgi gösteriyor.

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TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde macera tutkunu turistler, ATV motorla düzenlenen turlara ilgi gösteriyor.
Nevşehir'in Göreme Beldesi başta olmak üzere Ürgüp, Avanos ilçeleri ile bağlı bazı belde ve köylerde yerli ve yabancı turistler, ATV motorla ile Kapadokya turu atıyor. Turistler, karayolu ulaşım ağı dışında kalan yolları takip ederek, muhteşem görünümlü doğal oluşumlu vadileri daha yakından görme fırsatı buluyor. Göreme'de Güllüdere, Aşk Vadisi ve Zemi Deresi ile Uçhisar ve Zelve gibi merkezleri kapsayan ATV motorla yapılan turlar, derin vadilerin içlerine kadar uzanabiliyor. ATV motorla gerçekleştirilen turların saat ücreti de 50-100 TL arasında değişiyor.  Göreme'de faaliyet gösteren ATV işletmecileri, her yaş grubuna yönelik olarak 1, 2 ve 4 saat üzerinden bölge turu düzenlediklerini söyledi.


- Nevşehir
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:46 Kaynak: DHA
Kapadokya, Nevşehir, Göreme, Güncel
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