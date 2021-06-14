ATV ile uçurumdan yuvarlanan sürücü öldü - Son Dakika

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, kullandığı ATV ile uçurumdan yuvarlanan Arcan Bulut (54), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Kurucaşile'ye bağlı Paşalılar köyünde meydana geldi. Arcan Bulut, kullandığı ATV ile uçurumdan yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köylülerin halatlarla yola çıkardığı ağır yaralı Bulut, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.