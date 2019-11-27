Son Dakika Haberleri: ATV ile yaptığı kazada yaralandı, 1 gün sonra bulundu
Son Dakika Güncel ATV ile yaptığı kazada yaralandı, 1 gün sonra bulundu - Son Dakika

ATV ile yaptığı kazada yaralandı, 1 gün sonra bulundu

6 saat önce

DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde arı kovanlarını kontrol etmek üzere kullandığı ATV aracı ile orman yoluna giren Safi Asar (65), dün kaza yaptı.

ATV ile yaptığı kazada yaralandı, 1 gün sonra bulundu, System.String[]

DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde arı kovanlarını kontrol etmek üzere kullandığı ATV aracı ile orman yoluna giren Safi Asar (65), dün kaza yaptı. Akşam eve dönmemesi üzerine yakınlarının kayıp başvurusunda bulunmasıyla bölgede arama çalışması yapan AFAD ekipleri, Asar'ı yaralı halde buldu.

Babadağ ilçesinde yaşayan Safi Asar, dün saat 17.00 sıralarında kullandığı 20 SV 987 plakalı ATV aracıyla ormandaki arı kovanlarını kontrol etmek amacıyla yola çıktı. Babadağ- Kuyucak orman yolunda seyir halinde olan Asar, kullandığı ATV'nin direksiyon kontrolünü yitirerek şarampole yuvarlandı. Kazada sağ kolu kırılan yaralı Asar, düştüğü yerde mahsur kaldı. Asar'ın gece eve dönmemesi üzerine yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp Asar'ın bulunması için bölgeye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri yaptıkları aramada, sabah saatlerinde Asar'ın kaza yaptığı yeri buldu. Kolu kırılan ve yağan yağmur nedeniyle ıslanan Asar'ın üstü hipotermi yaşamaması için örtüldü. Asar, acil sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Asar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Denizli, Babadağ, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:52 Kaynak: DHA
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