ATV kazasında gözünü kaybeden genç kadın adalet bekliyor - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3 sene önce arkadaşıyla tatile gittiği köyde katıldığı ATV turunda dağlık alanda feci bir kaza geçiren 35 yaşındaki Melek Yılmaz gözünü kaybetti. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar ve yaralanmalar olan genç kadına protez göz takıldı. Yüzde 46 engelli belgesi alan genç kadın çok sayıda dava açtı ancak yıllardır bir sonuca bağlanamadı. Yılmaz, "Benim davam hukuki anlamda çok karışık durumda, ben artık bununla mücadele edemiyorum" diyerek sorunun artık çözülmesini istediğini söyledi.



Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Kayaköy mevkisinde 2 Eylül 2017 tarihinde saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, 35 yaşındaki Melek Yılmaz kız arkadaşıyla birlikte geldiği tatil köyünde ATV turuna katılmak istedi. Genç kadın ve arkadaşı firmaya giderek ATV kiralamak istedi. Ancak firma zorunlu olmasına rağmen iddiaya göre Yılmaz ve arkadaşına ehliyet sormadan ATV'yi kiraladı. Sigorta evrakları imzalatılan iki arkadaş, ATV'leri alarak tura katıldı. Burada katılımcılar dağlık alanda konvoy halinde seyrettiği esnada engelli bir bölüme gelindi. Öndeki iki kişinin engelli alandan atlamasının ardından Melek Yılmaz da atlamak istedi. Ancak genç kadın havada direksiyon hakimiyetini kaybedince takla atarak yere düştü. Ağır şekilde yaralanan Yılmaz, çevredekilerin ve sonrasında sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada 2 gün boyunca uyutulan genç kadının sinirlerinin zarar görmesi nedeniyle sağ gözü ameliyatla alındı. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan genç kadın, 6 kez ameliyat geçirdi. Hem maddi hem de manevi olarak büyük zarara giren Yılmaz'a tedavi sonrasında sağ gözünün yerine protez göz takıldı. Yaptığı başvurular sonrası ise yüzde 46 engelli belgesi aldı. Kaza ile bir anda hayatı kararan ve engelli olarak hayatına devam eden genç kadın dava açtı ancak kazadan 2 gün sonra kendine gelmeden şirket yetkilileri ve jandarma tarafından ayrı ayrı imzalatılan belgeler nedeniyle defalarca davada takipsizlik kararı verildi. Geçtiğimiz sene ise savcının değişmesi ile dava tekrardan gün yüzüne çıkartıldı. Ceza ve hukuk davası açan Melek Yılmaz, davanın sonuçlanmasını bekliyor.



"2 gün sonra şirket gelip benden 'suçlu benim' diye imza aldılar"



Olayı anlatan Melek Yılmaz, "2017'nin Eylül ayında arkadaşımla birlikte gittiğimiz tatilde bir ATV turuna katılalım dedik. ATV'leri ehliyetli kiralanması gerektiğini sonradan öğrendik ama bilmediğimiz için ehliyetsiz olarak kiraladık. Ehliyet olayından bilgim yoktu, olsaydı yine binerdim. Ancak bizden hiçbir şekilde kimlik istenmedi. Bize sigorta evrakları imzalatıldı. Sonrasında tura katıldık, ormanda giderken bir engelden öğretmen atladı, arkasından başka biri daha atladı. Öğretmen sende atla deyince bende atladım. Ondan sonra da kaza gerçekleşti. Kaza sonrası gözümü kaybettim, sonra burun kırıkları, karın içi yaralanmalar ve kaburga kırıkları derken 2 gün sonra şirket gelip benden 'suçlu benim' diye imza aldı. Halbuki hiçbir şey hatırlamıyorum, tek gözümü zaten olay yerinde kaybettim. Diğeri zaten morluktan gözükmüyor. Kendilerini kurtarmak için beni suçlu çıkarttılar" dedi.



"Bu haldeki bir insandan nasıl imza alıyorlar?"



"Sonrasında 3-4 gün sonra jandarma geldi ve benden aynı şekilde imza aldı" diyen Melek Yılmaz, "Bu haldeki bir insandan nasıl imza alıyorlar? Kazadan 6 gün sonra beni İstanbul'a gönderdiler. 6 ameliyat daha oldum, buraya gelince o attığım imzaların geçerli olmadığını öğrendim. Sonrasında ceza davası açtım ancak ilk dava takipsizlik aldı. Buna itiraz etmeme rağmen yine takipsizlik aldım. Sonrasında hukuk davası açtım, davayı 10 ay sonra açabildim. Çünkü ben tek yaşayan ve tek olan bir insan olduğum için ancak toparlandım. Bu dava ilerlerken 2018 yılında ikinci kez takipsizlik aldım. Temmuz 2019'da ise davaya bakan savcı değişti ve yerine gelen savcı dosyayı incelediğinde benim takipsizliğimi kaldırıyor" ifadelerini kullandı.



"Engelli bir birey olarak sizlerden yardım istiyorum"



"Kazada benim tali kusurlu olmam gerekiyor ancak bana asli kusur verdiler" diyen Melek Yılmaz, "Benim davam neden başa dönüyor. Neden bir savcı 2 senemi yiyip de sonra yanlış bir karar verilmiş gibi dönülmesi beni çok yıprattı. Ben maddi ve manevi olarak mağdurum, çünkü tek gözümden oldum. Devlet hastanesinden yüzde 46 engelli raporu aldım. Ben artık hukuk mücadelesi veriyorum. Devlet büyüklerimden yardım istiyorum. Ceza davam ilerlemiyor, sürekli olarak başa dönüyor. Buradaki sorunun ben artık çözülmesini istiyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da mektup yazdım, gittim elimle korumalarına teslim ettim. İnşallah kendisine ulaşmıştır, gerçekten zor durumdayım, hukuken Adalet Bakanından yardım istiyorum. Benim davamın neden böyle olduğunun cevabını istiyorum. Benim davam hukuki anlamda çok karışık durumda, ben artık bununla mücadele edemiyorum. Engelli bir birey olarak sizlerden yardım istiyorum" diye konuştu. - İSTANBUL