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ATV'LERLE CARETTA CARETTA YAVRULARINI EZİP, GÖNÜLLÜYÜ DE YARALADILAR - Son Dakika

ATV'LERLE CARETTA CARETTA YAVRULARINI EZİP, GÖNÜLLÜYÜ DE YARALADILAR

01.09.2021 11:36

ANTALYA'da, yasağa rağmen, gece ATV araçlarıyla sahile giren iki kişi, caretta caretta yuvalarını ezdi.

ANTALYA'da, yasağa rağmen, gece ATV araçlarıyla sahile giren iki kişi, caretta caretta yuvalarını ezdi. Kendilerini durdurmak isteyen Avusturyalı Stefan Feuchtinger'in (33) üzerine ATV sürüp yaraladıktan sonra kaçan 2 şüpheli aranırken, yuvalardan çıkıp denizle buluşmaya çalışan 16 yavrunun ezilerek öldüğü belirlendi.

Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi'ndeki Mendirek bölgesi sahiline, yasak olmasına rağmen dün saat 23.00 sıralarında ATV araçlarıyla gelen 2 kişi caretta caretta yuvalama sahasına girdi. Bölgedeki yuvaları koruyan Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) Başkanı Seher Akyol ile gönüllüler Avusturyalı Stefan Feuchtinger ve kız arkadaşı İspanyol Gloria Giraldo, durumu fark edip ATV'deki 2 kişiyi durdurmak istedi. Akyol ve gönüllülerin sahile girmemeleri yönünde uyardığı 2 şüpheli, aldırış etmedi. Şüphelilerden biri ATV'yi Feuchtinger'in üzerine sürdü ve diğer şüpheliyle birlikte olay yerinden hızla uzaklaştı. Bacağından ve kolundan yaralanan Stefan Feuchtinger, hastaneye götürülüp tedaviye alınırken, durum jandarmaya da bildirildi. Jandarma, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

YASAĞA RAĞMEN ATV'LERLE SAHİLE GİRDİLER

DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, yasak olmasına rağmen 2 ATV'nin sahile girdiğini gördüklerini belirterek, Önce birinci yuvanın üstünden geçti durdurmaya çalıştık. Durmayınca ikinci yuvaya yöneldi. O arada biz ATV'mize atlayıp peşlerinden gittik. Peşlerinden gidince ikinci yuvanın üzerinden geçtiklerini gördük, yavrular çıkış yapmıştı artık. Alelacele yavruları topladık dedi.

GÖNÜLLÜNÜN ÜZERİNDEN ATV İLE GEÇTİ

ATV'leri durdurup sahilden çıkmalarını istediklerini anlatan Akyol, Hiçbir cevap vermeden yanımdaki gönüllünün üzerinden geçti ATV'siyle, sonra biz de hemen jandarmaya haber verdik, ambulansa haber verdik çünkü gönüllümüzün ayağında sıkıntı vardı, yürüyemiyordu diye konuştu.

İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekiplerinin hızlıca DEKAFOK Gözlem Bilgi Merkezi'ne geldiğini belirten Akyol, Stefan Feuchtinger'in ambulansla hastaneye götürülüp tedavisinin yapıldığını söyledi. Hastanedeki kontrolde sıkıntılı bir durumun olmadığını aktaran Seher Akyol, Şimdi çok şükür ki bir sorun yok. Tendonlarında çok ufak bir sıkıntı olduğunu söyledi doktorumuz, kontrol altında tutacağını söyledi dedi.

16 YAVRU EZİLEREK ÖLDÜ

Akyol, olayın ardından sahile giderek yaptıkları kontrolde ise iki yuvanın zarar gördüğünü, 16 caretta caretta yavrusunun da ezildiğini belirlediklerini aktardı. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlatırken, caretta carettalar dışında insanların da zarar gördüğünü kaydeden Akyol, İnşallah böyle bir olay bir daha yaşanmaz, bu bir ders olur. Buradan yetkililere sesleniyorum, lütfen desteklerinizi bizden esirgemeyin, gerekli ne kadar cezai işlem varsa uygulanmasını talep ediyoruz ifadesini kullandı.

TATİL İÇİN GELDİ, GÖNÜLLÜ OLDU

Yaklaşık bir hafta önce kız arkadaşı İspanyol Gloria Giraldo ile tatil için Manavgat'ta ikamet eden arkadaşının yanına gelen Avusturya vatandaşı Stefan Feuchtinger, arkadaşlarının anlatımı ve sosyal medyada gördüğü DEKAFOK paylaşımlarından etkilenerek gönüllü olduğunu söyledi. Geldiği günden bu yana DEKAFOK Gözlem Bilgi Merkezi'nde gündüzleri sahil temizliği geceleri de caretta caretta nöbeti tutan Stefan Feuchtinger, dün gece yavruları kontrol etmek için yürüyüşe çıktılarını belirterek, Caretta carettalar için sahilde yürüyorduk, bu sırada ATV'leri gördük, çok hızlılardı. Yavru carettalar çıkıyordu. Bu nedenle onları durdurmak için 'durun durun caretta' diye bağırdık. Durmuşlardı ondan sonra bir anda süratli bir şekilde üzerime doğru geldi. Yan tarafa doğru atladım ve düştüm dedi.

ATV'LERLE CARETTA CARETTA YAVRULARINI EZİP, GÖNÜLLÜYÜ DE YARALADILAR
ATV'LERLE CARETTA CARETTA YAVRULARINI EZİP, GÖNÜLLÜYÜ DE YARALADILAR
ATV'LERLE CARETTA CARETTA YAVRULARINI EZİP, GÖNÜLLÜYÜ DE YARALADILAR
ATV'LERLE CARETTA CARETTA YAVRULARINI EZİP, GÖNÜLLÜYÜ DE YARALADILAR

Seher Akyol, Jandarma, Manavgat, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ATV'LERLE CARETTA CARETTA YAVRULARINI EZİP, GÖNÜLLÜYÜ DE YARALADILAR - Son Dakika


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