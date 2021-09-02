Üye Girişi
ATV'lerle caretta caretta yuvalama sahasına girip gönüllüyü yaralayan 2 şüpheli serbest - Son Dakika

ATV'lerle caretta caretta yuvalama sahasına girip gönüllüyü yaralayan 2 şüpheli serbest

02.09.2021 16:11
ATV'lerle caretta caretta yuvalama sahasına girip gönüllüyü yaralayan 2 şüpheli serbest, System.String[]

ANTALYA'da yasağa rağmen caretta caretta yuvalama sahasına ATV aracıyla girip, burada tartıştıkları Avusturyalı Stefan Feuchtinger'i (33) yaralayan İbrahim İşbilir (35) ile Bilal Belen (29) yakalanarak gözaltına alındı.

ANTALYA'da yasağa rağmen caretta caretta yuvalama sahasına ATV aracıyla girip, burada tartıştıkları Avusturyalı Stefan Feuchtinger'i (33) yaralayan İbrahim İşbilir (35) ile Bilal Belen (29) yakalanarak gözaltına alındı. Caretta carettaları ezdikleri öne sürülen şüphelilerin ATV araçlarının izlerinin yuva bölgesindeki izlerle uyuşmadığı belirlendi. Caretta carettaların ölümüne neden olan kişiler aranırken, İşbilir ve Belen çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi'ndeki Mendirek bölgesi sahiline yasak olmasına rağmen salı günü saat 23.00 sıralarında ATV araçlarıyla gelen 2 kişi, caretta caretta yuvalama sahasına girdi. Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) Başkanı Seher Akyol ile gönüllüler Avusturyalı Stefan Feuchtinger ve kız arkadaşı İspanyol Gloria Giraldo, durumu fark edip ATV'deki 2 kişiyi durdurmak istedi. Uyarılara aldırış etmeyen şüphelilerden biri ATV'yi Feuchtinger'in üzerine sürdü ve diğer şüpheliyle birlikte olay yerinden uzaklaştı. Bacağından ve kolundan yaralanan Feuchtinger, hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine jandarma ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

16 YAVRU CARETTA ÖLDÜDEKAFOK Başkanı Seher Akyol, yasağa rağmen gece ATV araçlarıyla sahile giren 2 kişinin yuvalara zarar verdiğini iddia etti. Akyol, iki yuvadaki 16 yavru caretta carettanın öldüğünü, 100'ün üzerinde yavrunun ise olaydan kısa süre önce denizle buluştuğunu söyledi. Yaklaşık bir hafta önce kız arkadaşıyla Manavgat'a gelen ve DEKAFOK'un çalışmalarına gönüllü katılan Feuchtinger ise tedavisinin ardından taburcu edildi.İKİ ŞÜPHELİ SERBEST BIKAKILDI Jandarma ekipleri ise olaya karıştığı tespit edilen ATV araçlarının plakasını belirledi. ATV'leri kullanan kişilerin İbrahim İşbilir ve Bilal Belen olduğu anlaşıldı. Ekipler, dün iki kişiyi gözaltına aldı. Jandarmada işlemleri tamamlanan İşbilir ve Belen, Avusturyalı Feuchtinger'i 'kasten yaralamak' suçundan bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Bilir ve Belen, mahkemeye sevk edildi. Bilir ve Belen, daha sonra serbest bırakıldı.Adliye çıkışı gazetecilere konuşan İbrahim İşbilir, ATV motosikletini yeni aldığını belirterek "Akşam gezmeye gittik. Orada hiçbir şekilde 'girilmez' levhası falan görmedik. 2'si kadın 3 kişi yolumuzu kesti. Tartıştık, dönüp oradan ayrıldık. Onlardan uzaklaşmak istedik" dedi. Bilal Belen de caretta caretta yavrularını kendilerinin ezmediğini belirterek "Biz o tarafa hiç geçmedik. Orada önümüze çıkan 3 kişiyle tartıştıktan sonra oradan ayrıldık" diye konuştu.LASTİK İZLERİ UYUŞMADI

Öte yandan jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemede, caretta carettaların ölümüne neden olan ATV araçlarının izleri ile İşbilir ve Belen'in kullandığı ATV'lerin lastik izlerinin farklı olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine İşbilir ile Belen'e, caretta caretta yavrularının ölümüne neden olma suçlaması yöneltilmedi. Jandarma ekipleri, yavruları kimin öldürdüğünü tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.


ATV'lerle caretta caretta yuvalama sahasına girip gönüllüyü yaralayan 2 şüpheli serbest
ATV'lerle caretta caretta yuvalama sahasına girip gönüllüyü yaralayan 2 şüpheli serbest
ATV'lerle caretta caretta yuvalama sahasına girip gönüllüyü yaralayan 2 şüpheli serbest
ATV'lerle caretta caretta yuvalama sahasına girip gönüllüyü yaralayan 2 şüpheli serbest
ATV'lerle caretta caretta yuvalama sahasına girip gönüllüyü yaralayan 2 şüpheli serbest
ATV'lerle caretta caretta yuvalama sahasına girip gönüllüyü yaralayan 2 şüpheli serbest
ATV'lerle caretta caretta yuvalama sahasına girip gönüllüyü yaralayan 2 şüpheli serbest
ATV'lerle caretta caretta yuvalama sahasına girip gönüllüyü yaralayan 2 şüpheli serbest
ATV'lerle caretta caretta yuvalama sahasına girip gönüllüyü yaralayan 2 şüpheli serbest
ATV'lerle caretta caretta yuvalama sahasına girip gönüllüyü yaralayan 2 şüpheli serbest
ATV'lerle caretta caretta yuvalama sahasına girip gönüllüyü yaralayan 2 şüpheli serbest

Seher Akyol, Manavgat, Jandarma, Belen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ATV'lerle caretta caretta yuvalama sahasına girip gönüllüyü yaralayan 2 şüpheli serbest - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kim Milyoner Olmak İster yarışması ile tanınan akademisyen Başak Bozan, hayatını kaybetti 16:01 Kim Milyoner Olmak İster yarışması ile tanınan akademisyen Başak Bozan, hayatını kaybetti 1 yaşındaki bebeğinin yanında imam nikahlı eşini defalarca bıçakladı 15:55 1 yaşındaki bebeğinin yanında imam nikahlı eşini defalarca bıçakladı Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan krizine ilişkin konuştu: Türkiye ve Katar'ın tek başına üstleneceği iş değil 15:36 Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan krizine ilişkin konuştu: Türkiye ve Katar'ın tek başına üstleneceği iş değil
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mergim Berisha, Altay Bayındır'a benzerliği ile dikkat çekti 15:22 Fenerbahçe'nin yeni transferi Mergim Berisha, Altay Bayındır'a benzerliği ile dikkat çekti Pençşir'deki direnişçiler, terör örgütü El Kaide'nin Taliban'a katıldığını öne sürdü 15:13 Pençşir'deki direnişçiler, terör örgütü El Kaide'nin Taliban'a katıldığını öne sürdü Espor sunucusu Dora Özsoy bir kez daha vergi cezasıyla karşı karşıya kaldı 14:46 Espor sunucusu Dora Özsoy bir kez daha vergi cezasıyla karşı karşıya kaldı
Evde oynarken stor perde boynuna dolanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti 14:32 Evde oynarken stor perde boynuna dolanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Fenerbahçe'de forma giyen Mert Hakan Yandaş'a Başakşehir talip oldu 14:18 Fenerbahçe'de forma giyen Mert Hakan Yandaş'a Başakşehir talip oldu

Son Dakika Haberleri
16:01 Kim Milyoner Olmak İster yarışması ile tanınan akademisyen Başak Bozan, hayatını kaybetti
15:57 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB'ye Afganistan mesajı verdi: Parasını veriyoruz tutun' anlayışı olmaz
15:55 1 yaşındaki bebeğinin yanında imam nikahlı eşini defalarca bıçakladı
15:47 Galatasaray'ın ödediği maaşlar çok konuşuldu! Yeni transfer sonrası bütçede rahatlama oldu
15:35 Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan krizine ilişkin konuştu: Türkiye ve Katar'ın tek başına üstleneceği iş değil
15:23 Son Dakika! Güne düşüşle başlayan dolar, 4 ayın en düşük seviyesi olan 8,26'dan işlem görüyor
15:21 Fenerbahçe'nin yeni transferi Mergim Berisha, Altay Bayındır'a benzerliği ile dikkat çekti
15:14 MFÖ Grubu'nun solisti Mazhar Alanson'un ilk eşi Hale Alanson hayatını kaybetti
15:12 Pençşir'deki direnişçiler, terör örgütü El Kaide'nin Taliban'a katıldığını öne sürdü
15:02 Beşiktaş ve Galatasaray, Mohamed Elneny için birbirine girdi
Diego Perotti, Fenerbahçe'yi açık açık tehdit etti! Ortalık karışacak Diego Perotti, Fenerbahçe'yi açık açık tehdit etti! Ortalık karışacak         
16:09
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB'ye Afganistan mesajı verdi: Parasını veriyoruz tutun' anlayışı olmaz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB'ye Afganistan mesajı verdi: Parasını veriyoruz tutun' anlayışı olmaz         
15:58
Galatasaray'ın ödediği maaşlar çok konuşuldu! Yeni transfer sonrası bütçede rahatlama oldu Galatasaray'ın ödediği maaşlar çok konuşuldu! Yeni transfer sonrası bütçede rahatlama oldu         
15:47
Son Dakika! Güne düşüşle başlayan dolar, 4 ayın en düşük seviyesi olan 8,26'dan işlem görüyor Son Dakika! Güne düşüşle başlayan dolar, 4 ayın en düşük seviyesi olan 8,26'dan işlem görüyor         
15:24
MFÖ Grubu'nun solisti Mazhar Alanson'un ilk eşi Hale Alanson hayatını kaybetti MFÖ Grubu'nun solisti Mazhar Alanson'un ilk eşi Hale Alanson hayatını kaybetti         
15:15
Sivrisinek üreme haritasına göre, 193 bin aktif üreme alanı var Sivrisinek üreme haritasına göre, 193 bin aktif üreme alanı var         
15:10
Doğal gaz faturası 5 bin 208 TL gelen vatandaş neye uğradığını şaşırdı Doğal gaz faturası 5 bin 208 TL gelen vatandaş neye uğradığını şaşırdı         
14:37
Eşine minübüs çarpan Nuri Dede, hayat arkadaşının elini tutup dakikalarca adını sayıkladı Eşine minübüs çarpan Nuri Dede, hayat arkadaşının elini tutup dakikalarca adını sayıkladı         
14:25
Başından vurulmuş halde sağlık ocağına getirilen 20 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı Başından vurulmuş halde sağlık ocağına getirilen 20 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı         
14:13
20 bin nüfuslu ilçede kaymakamlık yapan Elif, kooperatif kurarak 55 kadını iş sahibi yaptı 20 bin nüfuslu ilçede kaymakamlık yapan Elif, kooperatif kurarak 55 kadını iş sahibi yaptı         
14:00
Trafo Merkezi'nde gerçekleşecek çalışma sebebiyle Pazar günü 8 ilçeye su verilemeyecek Trafo Merkezi'nde gerçekleşecek çalışma sebebiyle Pazar günü 8 ilçeye su verilemeyecek         
13:50
YKS yerleştirme sonucu sonrası 169 bölümü hiçbir aday tercih etmedi YKS yerleştirme sonucu sonrası 169 bölümü hiçbir aday tercih etmedi         
13:40
Vefat eden Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu'nda tören düzenleniyor! Derya Şensoy, tabuta sarılıp hıçkırıklara boğuldu Vefat eden Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu'nda tören düzenleniyor! Derya Şensoy, tabuta sarılıp hıçkırıklara boğuldu         
13:33
Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozunu takipçileri ile paylaştı Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozunu takipçileri ile paylaştı         
12:04
Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı         
09:19
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti         
09:16
Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma         
20:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2021 16:17:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ATV'lerle caretta caretta yuvalama sahasına girip gönüllüyü yaralayan 2 şüpheli serbest - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement