ATV motorunda bulunan fenerden uyuşturucu çıktı, tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

ATV motorunda bulunan fenerden uyuşturucu çıktı, tutuklandı

10.04.2022 14:23
ATV motorunda bulunan fenerden uyuşturucu çıktı, tutuklandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, B.B.'nin kullandığı ATV motorda bulunan el fenerinin içinde 112 gram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, B.B.'nin kullandığı ATV motorda bulunan el fenerinin içinde 112 gram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli B.B., tutuklandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, ilçede bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine araştırma başlattı. Yapılan çalışmanın ardından B.B.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. Polis ekipleri şüpheliyi ATV motoru ile Side Mahallesi Kemer Caddesi üzerinde yakaladı. Şüphelinin üzerinde, yanında bulunan eşyalarında ve ATV motorunun üzerinde özel eğitimli uyuşturucu madde arama köpeği Pars'ın da katıldığı arama yapıldı. Hassas burunlu dedektör köpek Pars, arama sırasında şüphelinin yanında bulunan kıyafet dolu beyaz poşet içerisinde bulunan el fenerine tepki verdi. Polis ekiplerinin kontrol ettiği el fenerinin iç kısmına gizlenmiş vaziyette ağırlığı 112,87 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi bulundu. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 500 lira ve 170 Euro ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheli B.B., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan tutuklandı.


YORUMLAR
500
Son dakika haber! OĞLUNU SATIRLA ÖLDÜREN BABA: ÇOK PİŞMANIM Son dakika haber! OĞLUNU SATIRLA ÖLDÜREN BABA: ÇOK PİŞMANIM Uyuşturucu suçundan aranan şahıs yakalandı Uyuşturucu suçundan aranan şahıs yakalandı

Metamfetamin, Uyuşturucu, Polis, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ATV motorunda bulunan fenerden uyuşturucu çıktı, tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
13:50 Ukrayna lideri Zelenski, açıkladı: Savaşın başından bu yana 19 bin 300 Rus askeri öldürüldü
13:48 Olay futbolu aştı! Ronaldo hakkında soruşturma başlatıldı
13:24 Bakan Nebati hayat pahalılığı hakkında konuştu: Biz de bu ülkede yaşıyoruz, aynı pazarda ve sofradayız
12:51 Kuzenlerin "Müzik çalar" kavgası kanlı bitti!
12:50 Bartu Küçükçağlayan, Hasan Can Kaya ile anısını paylaştı! "Karıma bebiş dedi"
12:48 Takipçileri sordu, Gülben Ergen cevapladı! İşte "Eşcinsel misin?" sorusunun cevabı
12:24 İftar sofrasında öğrencilere söyledi! İşte Erdoğan'ın en sevdiği yemek
12:21 Rusya-Ukrayna savaşı gıda emtia fiyatlarını etkiledi! Et fiyatları son 32 yılın en yüksek seviyesinde
11:56 Aslı Bekiroğlu sevgili kriterlerini sıraladı: Tipten yana derdim yok
11:07 Takipçilerinin gözünden kaçmadı! Şeyma Subaşı büyük aşkından kalan son izi de sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 14:32:00. #1.12#
SON DAKİKA: ATV motorunda bulunan fenerden uyuşturucu çıktı, tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement