ATV'nin altında kalarak öldü
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SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde, 65 yaşındaki Ahmet Göksu dağ yolunda hakimiyetini kaybettiği ATV aracının takla atması sonucu altında kalarak yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:58 Kaynak: DHA
SAKARYA'nın Ferizli
ilçesinde, 65 yaşındaki Ahmet Göksu
dağ yolunda hakimiyetini kaybettiği ATV aracının takla atması sonucu altında kalarak yaşamını yitirdi.
Olay akşam saatlerinde, Ferizli Göktepe
Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana geldi. Ahmet Göksu dağ yolunda hakimiyetini kaybettiği ATV aracının takla atması sonucu altında kaldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi Ahmet Göksu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Ahmet Göksu'nun cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ferizli Devlet Hastanesi
'nin morguna kaldırıldı. Jandarma
kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Ferizlisakarya
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