Son Dakika Haberleri: Atv öğrenci servisi trafik polisine takıldı
Son Dakika Genel Atv öğrenci servisi trafik polisine takıldı

Atv öğrenci servisi trafik polisine takıldı

7 saat önce

Atv öğrenci servisi trafik polisine takıldı Adana'da Atv aracına taktığı römorkla 11 öğrenciyi önlem almadan okula götüren bir kişi trafik polisi tarafından durduruldu Ceza yazılan şahsın Atv'sine el konulduADANA - Adana'da Atv aracına taktığı römorkla 11 öğrenciyi önlem almadan okula götüren...

Atv öğrenci servisi trafik polisine takıldı, System.String[]

Atv öğrenci servisi trafik polisine takıldı

Adana'da Atv aracına taktığı römorkla 11 öğrenciyi önlem almadan okula götüren bir kişi trafik polisi tarafından durduruldu

Ceza yazılan şahsın Atv'sine el konuldu

ADANA - Adana'da Atv aracına taktığı römorkla 11 öğrenciyi önlem almadan okula götüren bir kişi, trafik polisi tarafından durduruldu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler yol uygulaması yaparken Seyhan ilçesinde Atv'ye römork takarak okula öğrenci götüren bir şahıs olduğunu gördü. Trafik polisi, 11 öğrenciyi hiçbir önlem almadan taşıyan şahsı hemen durdurdu. Öğrencilerin güçlükle sığdığı ve üst üste oturduğu römorkta düşmeden yolculuk yapması şans olurken, sürücü mecbur olduğu için öğrencileri okula böyle götürdüğünü söyledi. Polis, sürücünün bu şekilde daha fazla gitmesine izin vermeyerek araca el koyup sürücüye de trafik cezası uyguladı. Polis, öğrencileri de başka bir araçla güvenli bir şekilde okula gönderdi.

Adana, Atv, Genel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:48 Kaynak: İHA
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