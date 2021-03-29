ATV ve UTV tutkunları, Frigya'yı gezdi - Son Dakika

ATV ve UTV tutkunları, Frigya'yı gezdi

29.03.2021 19:17
ATV ve UTV tutkunları, Frigya'yı gezdi, System.String[]

Türkiye'nin farklı şehirlerinden 40 ATV ve UTV tutkunu, Afyonkarahisar Valiliği, Belediye Başkanlığı ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) iş birliğiyle düzenlenen "#gizemlişehirafyon" gezisinin ikinci gününde Frigya gezi etkinliğine katıldı.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden 40 ATV ve UTV tutkunu, Afyonkarahisar Valiliği, Belediye Başkanlığı ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) iş birliğiyle düzenlenen "#gizemlişehirafyon" gezisinin ikinci gününde Frigya gezi etkinliğine katıldı.

ATV ve UTV tutkunları etkinliğin ikinci gününde İhsaniye ilçesindeki Frigya'nın önemli noktaları, Döğer Kervansarayı, Memeç kayalıkları, Emre Gölü, Göynüş Vadisi, Ayazini köyündeki kaya yerleşimleri ve Avdalaz Kalesi'ni ziyaret etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, AA muhabirine, 3 bin yıllık Frigya'da tarih ve kültürün bir arada olduğunu söyledi.

Altı ilden gelen 40 civarında ATV ve UTV'cilerin keyifli bir zaman geçirdiğini dile getiren Akülke, şöyle konuştu:

"İlk günkü gezinin ardından yaptığımız toplantıda arkadaşlar, bizlerle inanılmaz detaylar paylaştı. İkinci günümüzde aynı şekilde mutlu olduklarını ifade ettiler. Gezimizi tamamladıktan sonra akşam da bir sunum ve değerlendirme toplantısı yapacağız. İnşallah, bu organizasyonların ilerleyen günlerde de devamı olur. Gerçekten Afyonkarahisar ve Frigya, artık Türkiye'nin önemli bir turizm destinasyonu."

Eşiyle birlikte İzmir'den geziye katılan ATV tutkunu Funda Güler de Afyonkarahisar ve tarihi Frig Vadisi'nden çok etkilendiklerini anlattı.

Organizasyonun da çok kaliteli olduğunu aktaran Güler, "Gezdiğimiz noktalar şahane olduğu kadar, konaklama ve gastronomi de harikaydı. Hatta, İzmir ATV grubu olarak burada yeni bir etkinlik planlamaya başladık. Frigya, nisan ve mayısta harika bir rota olabilir. Off-road için de harika yerler. Bölgenin coğrafyası ve manzarasını da çok beğendik. Çok keyif aldık." diye konuştu.

ATV tutkunu Gökhan Bedir de Afyonkarahisar ve tarihi Frig Vadisi'nin doğal güzelliklerine hayran kaldıklarını ve bölgede çektiği görselleri sosyal medya hesaplarından paylaşacağını ifade etti.

ATV'ciler çamur parkurunda yarıştı

Gezinin ardından Afyon Motor Sporları Merkezi'ne geçen ATV tutkunları burada hazırlanan çamur parkurunda yarıştı.

TMF Asbaşkanı Akülke'nin de yarıştığı parkurda, ATV'ciler en kısa sürede parkuru tamamlamak için kıyasıya mücadele etti.

Parkura iki defa giren Akülke, aktif spor hayatını 2007 yılında tamamladığını belirterek, "Afyonkarahisar'da bu organizasyondaki çamur parkuruna dayanamadım. Denemek istedim ama artık bizden geçmiş. İlkinde biraz olmadı ama ikincisinde toparladık." dedi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in de takip ettiği ATV tutkunlarının çamur parkurundaki yarışları, izleyenlerin beğenisini topladı.

Belediye Başkanlığı, Karahisar, Türkiye, TMF, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ATV ve UTV tutkunları, Frigya'yı gezdi - Son Dakika Spor


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