Son Dakika Haberleri: Aü Açıköğretim Sistemi'nin Mısır'daki İlk Sınavı Yapıldı

Aü Açıköğretim Sistemi'nin Mısır'daki İlk Sınavı Yapıldı

1 saat önce

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi Suudi Arabistan Programları kapsamında, 2018-2019 akademik yılında ilk kez öğrenci kaydı alınan Mısır'da güz dönemi ara sınavları yapıldı.

Aü Açıköğretim Sistemi'nin Mısır'daki İlk Sınavı Yapıldı, System.String[]
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi Suudi Arabistan Programları kapsamında, 2018-2019 akademik yılında ilk kez öğrenci kaydı alınan Mısır'da güz dönemi ara sınavları yapıldı.

AÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 kıtadaki 19 ülkede sınav merkezi bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin Mısır'daki güz dönemi ara sınavları, başkent Kahire'de bulunan Yunus Emre Enstitüsünde 12 ve 13 Ocak'ta düzenlendi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Mısır'dan olumlu dönüşler aldıklarını belirtti.

Mısır'daki Açıköğretim Sistemi öğrencilerinin hafta sonu ilk sınavlarına girdiğini kaydeden Çomaklı, "Mısır'da, çok sayıda Türk vatandaşının üniversite öğrencisi olarak ya da bir işte çalışarak ikamet ettiğini biliyoruz. Türk nüfusunun yoğun olduğu yerlere sınav hizmeti götürmemiz gurbetçi yurttaşlarımızı memnun ediyor. 19 ülkede verdiğimiz sınav hizmetlerinin sayısını artırmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, sisteme, liseyi Türkiye ya da Mısır'da bitiren ve çalışırken eğitimine devam etmek isteyenler, Açıköğretim Fakültesine kayıtlıyken Mısır'a yerleşip yarıda bırakmak zorunda kaldığı öğrenimini sürdürmek isteyenler, bir lisans ya da ön lisans programı bitirmiş ya da halen okumakta olan ve ikinci diplomayı almak isteyenler de başvurabiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:49 Kaynak: AA

Kahire, Suudi Arabistan, Anadolu Üniversitesi, Mısır, Güncel
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