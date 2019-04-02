Son Dakika Haberleri: Aü Bilimsel Kriterlere Uygun Olmayan Akademik Faaliyetleri Dikkate Almayacak

Aü Bilimsel Kriterlere Uygun Olmayan Akademik Faaliyetleri Dikkate Almayacak

1 saat önce

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) oy birliği ile almış olduğu Senato kararına göre, bilimsel kriterlere uygun olmayan akademik faaliyetleri akademik atama ve yükseltmelerde, görev uzatmalarında, kongre vb. etkinliklere katılımda dikkate almayacak.

Aü Bilimsel Kriterlere Uygun Olmayan Akademik Faaliyetleri Dikkate Almayacak, System.String[]
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) oy birliği ile almış olduğu Senato kararına göre, bilimsel kriterlere uygun olmayan akademik faaliyetleri akademik atama ve yükseltmelerde, görev uzatmalarında, kongre vb. etkinliklere katılımda dikkate almayacak.

Konuyla ilgili olarak Akdeniz Üniversitesi Araştırmaları Geliştirme Kurulu'nun (ARGEK) Üniversitenin tüm birimlerinde bulunan Araştırmaları Geliştirme Komisyonları (AGEK) tarafından farkındalık oluşturma ve bilgi paylaşımı etkinlikleri yürütülüyor.

Bu kapsamda Hemşirelik Fakültesi AGEK tarafından 'Predatör Akademik Faaliyetler' konulu konferans düzenlendi. Konferansa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Gürpınar, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sebahat Gözüm, Hemşirelik Fakültesi AGEK Başkanı Prof. Dr. Emine Efe ve Hemşirelik Fakültesi öğretim üyeleri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Gürpınar, konunun Akdeniz Üniversitesi, Yükseköğretim sistemi ve ülke için önemini vurgulayarak bilimsel kriterlere uygun olmayan akademik faaliyetleri akademik atama ve yükseltmelerde geçerli olmayacağını ifade etti. Gürpınar, bu sebeple konuyla ilgili tüm birimlerde bilgilendirme toplantısı ve konferanslar düzenlediklerini belirtti.

'Predatör Akademik Faaliyetler' konferans konuşmacısı ARGEK üyesi Prof. Dr. Burhan Özkan ise; bilimsel olmayan yağmacı ve avcı olarak nitelenen akademik faaliyetlerin neler özellikleri ve nasıl anlaşılacağını ve bu faaliyetlerin bilim camiasına vermiş olduğu olumsuz etkileri ile bilimsel olmayan bu tip faaliyetlerin nasıl önlenebileceği konusunda kapsamlı bir sunuş gerçekleştirdi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:44 Kaynak: İHA

Akdeniz Üniversitesi, Güncel
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