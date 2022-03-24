AÜ ÇEVRE HİZMET ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU - Son Dakika

AKDENİZ Üniversitesi(AÜ) Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Çevre Hizmet Ödül Töreni düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, "İnsanlık çevreyi ve canlı türlerini yok ederken, aslında bindiği dalı kesiyor ve kendi geleceğini de yok ediyor" diye konuştu.

AÜ Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından bu yıl 24'ncüsü düzenlenen Çevre Hizmet Ödül Töreni düzenlendi. Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törene AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Alanya Belediye Başkanı Murat Adem Yücel, Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Canan Otruş, AKÇAM Müdürü Prof. Dr. Şule Orman, Genel Sekreter Ali Evren İmre, dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

KAMPÜS ÜLKELERLE YARIŞACAK DÜZEYDE

Törende konuşan AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya'nın Türkiye'nin en zengin bitki çeşitliliğine sahip şehri olduğunu söyledi. Rektör Özkan, "Kampüsümüz 21'i endemik olmak üzere 438 bitki çeşidi ile adeta şehirlerle değil ülkelerle yarışacak sayıda bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Geleceğe taşımakla sorumlu olduğumuz bu büyük emanet, üniversite olarak ayrıca bize önemli bir de sorumluluk yüklüyor. Bu nedenle AÜ olarak çevre sorunlarını çok önemsiyoruz. Öğrencilerimizin donanımlı bir eğitim alması kadar, çevre bilincine sahip, yaşadığı dünyaya duyarlı, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesi için de gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

'BÜTÜNCÜL YAKLAŞIMLAR GELİŞTİRMELİYİZ'

Sanayileşme ve nüfus artışının etkisiyle çevrenin ciddi bir tehdit ile karşı karşıya olduğunu söyleyen Rektör Özkan, küresel ısınma, iklim değişikliği, çevre kirliliği, doğal kaynakların yok olması, çölleşme ve kuraklığın, günümüzün en önemli sorunları arasında yer aldığını ve bu sorunların sadece çevreyi değil, ekonomiyi, güvenliği ve sosyal hayatı da çok yakından ilgilendirdiğini söyledi. Artan kaynak tüketiminin çevre üzerindeki baskısının artık daha fazla sürdürülemeyeceğini ifade eden Rektör Özkan, "Tüm canlıları ve yaşamı tehdit eden bu soruna karşı vakit kaybedilmeden önlem almalıyız. Ancak günübirlik tedbirlerle değil, bu büyük ve derin sorunun çözümü için küresel ölçekte iş birliği yapmamız, bütüncül yaklaşımlar geliştirmemiz ve kolektif bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Bunun için de toplumsal duyarlılığın artması çok önemli" dedi.

'EKOSİSTEM ÇÖKÜŞÜ YAŞANIYOR'

Çevre Hizmet Ödülleri'nin 24'üncü yılında olduklarını belirten Rektör Özkan, "Töreni ilk düzenlediğimiz günden beri dünyada Çin Nehir Yunu su, Siyah Batı Gergedanı, Pirene dağ keçisi gibi pek çok canlının nesilleri tükendi. Liste daha çok uzun. Gelecek 20 yılda da 500'den fazla hayvan türünün yok olması bekleniyor. Adeta bir ekosistem çöküşü yaşanıyor. Konunun uzmanları her konuşmasında geri dönülmez bir yola girmenin eşiğinde olduğumuzu söylüyor. Ancak insanlık çevreyi ve canlı türlerini yok ederken, aslında bindiği dalı kesiyor ve kendi geleceğini de yok ediyor" yorumunda bulundu.

EN UZUN SOLUKLU ORGANİZASYONLAR ARASINDA

Çevre alanında ülkemizdeki en uzun soluklu organizasyonların da başında gelen Çevre Hizmet Ödülleri'ne Türkiye genelinden gösterilen ilginin oldukça memnuniyet verici olduğunu ifade eden Rektör Özkan, "İyi örneklerin yaygınlaşmasına katkı sağladığına inandığım bu etkinlikte bu prestijli ödülü kazananları da şimdiden tebrik ediyorum" dedi.

TOPRAK TÜM SEKTÖRLER İÇİN VAZGEÇİLMEZDİR

AÜ Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Şule Orman, su ve hava gibi yaşamın vazgeçilmez unsurlarından olan toprağın üretilemeyen, çoğaltılamayan ve sınırlı bir doğal varlık olduğunu 1 santim toprağın oluşması için 100-1000 yıl, ortalama 400 yıl gibi süre geçmesi gerektiğini ifade etti. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın 17 maddelik 'Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan bahseden Prof. Dr. Orman, bu amaçlardan bir tanesinin Karasal Yaşam ile tarımın yani toprağın canlılar için hayati önem taşıdığını ve doğal yaşamın korunması ve biyoçeşitliliğin kaybının azaltılmasının hedef haline getirildiğini söyledi.

ÖDÜLLER TAKDİM EDİLDİ

Açılış konuşmalarının ardından ödül törenine geçildi. Törende AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Çevre Hizmet Ödülleri'nin ilk ödülünü Stanford Üniversitesi'nin değerlendirmesi ile dünyanın en etkin bilim adamları arasında yer almış olan, birçok bitki türünün insan sağlığı ile ilişkileri konusundaki çalışmalarıyla Bilim Onur Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Erdem Yeşilada'ya takdim etti. Rektör Özkan, çevre projeleriyle Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e, Antalya Ölçeği Kamu Kategorisi Çevre Hizmet Ödülü'nü takdim etti. Alanya Belediye Başkanı Yücel, "Bize miras bırakılan bu ülkeyi, bu çevreyi korumak için elimizden gelen mücadeleyi yapıyoruz. Sıfır atık, muz lifinin endüstriye kazandırılması, organik gübre, yenilenebilir enerji üretimi gibi birçok proje üretiyoruz. Aldığımız bu ödülle projelerimizin başarısını tescillemiş olduk" dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy da çevre değerlerinin korunması için yaptığı ve öncülük ettiği çalışmaları ile Özel Ödül'e layık görüldü.

MİNİK ÖĞRENCİLERDEN DOĞAL DEFİLE

Ödül töreninin sürprizi ise özel bir kolejin okul öncesi öğrencilerinin hazırladığı Doğal Defile Gösterisi oldu. Geri dönüşüm malzemeleriyle yaptıkları kıyafetlerle sahneye çıkan minik öğrenciler yoğun ilgi gördü. 'Çevre Hizmet Ödülleri-2021' programı kapsamında ayrıca 'Sürdürülebilir Çevre Paneli' gerçekleştirildi.